Просять зберегти людські життя. Що пишуть іноземні зірки про війну в Україні

Увесь світ схвильовано спостерігає за трагічними подіями, що розгортаються на території нашої держави.

Мережу заполонили заклики до Росії припинити вторгнення й зберегти тисячі людських життів.

Війна дуже добре показує, хто насправді хвилюється за Україну, а хто боїться чийогось осуду й намагається абстрагуватися від тривожних новин.

Ранок у Великому місті зараз розповість, що пишуть іноземні зірки про війну в нашій державі.

Що пишуть іноземні зірки про війну в Україні?

Джаред Лето

Відомий американський актор та рок-музикант не залишився осторонь жахливої ситуації.

Він висловив підтримку й оприлюднив фото зі своїми українськими друзями.

— Моє серце розривається через те, що цей конфлікт розрісся до такого руйнівного масштабу. Відправляю думки про вас і ваших близьких у цей хаотичний та руйнівний час, — написав Джаред в Instagram-stories.

Він також закликав усім бути якомога обережнішими й залишатися в безпеці, наскільки це можливо.

Лето сподівається на те, що мир таки переможе й країнам вдасться прийти до консенсусу.

Навіть за океаном пам’ятають про Україну!

Анджеліна Джолі

Одна з найпопулярніших голлівудських акторок Анджелі Джолі також висловила своє занепокоєння.

Зірка у своєму пості в Інстаграм зазначила, що молитиметься за нашу країну, як і весь світ.

Турбується Джолі й про людей, яким можливо доведеться залишити свої домівки.

Анджеліна з організацією Refugee Agency, яка захищає біженців, намагається зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини, переміщених осіб та біженців у регіоні.

– Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали залишати свої будинки в пошуках безпеки. Значення цього моменту для народу України та для міжнародного правопорядку – неможливо переоцінити, – написала колишня дружина Бреда Піта в дописі.

Варто наголосити й на тому, що в коментарях її підтримали тисячі прихильників, що також щиро хочуть миру в Україні.

Пріянка Чопра

Індійська модель та акторка також вирішила привернути увагу до проблеми в Україні, опублікувавши пост на своїй сторінці в Інстаграмі.

Вона поділилась відео, на якому зафільмовані українці, що через можливі бомбардування змушені ховатися на станціях метрополітену.

Пріянка зазначила, що не розуміє, як таке могло статися в сучасному суспільстві.

Модель також наголосила на тому, що ця війна буде знаковою для всього світу.

— Ситуація, яка розгортається в Україні, лякає. Невинні люди, що живуть у страху за себе й своїх близьких, намагаються зорієнтуватися у невизначеності найближчого майбутнього. У цій зоні бойових дій живуть безневинні життя. Вони такі самі, як ти і я, — написала під постом зірка.

Чопра також залишила у своєму акаунті посилання, перейшовши за яким, можна допомогти Україні.

Арнольд Шварцнеггер

Своїми думками щодо війни поділився в Інстаграмі й відомий американський актор та продюсер Арнольд Шварцнеггер.

Він написав, що, на його думку, усі світові новини зараз мають бути зосереджені на подіях в Україні.

Арнольд зізнався, що знає, як важко рости після війни в окупованій країні.

Актор також зазначив, що у збройному конфлікті переможців немає, адже втрати несуть обидві сторони.

— Сподіваюся, розсудливість зрештою переможе й покладе край цій непотрібній війні, доки не буде зламано забагато життів. А поки я на боці народу України. Я поділяю ваше горе та вашу надію на світ, — написав Шварцнеггер у пості.

Він захоплюється хоробрістю й людяністю українців і бажає нашій державі тільки миру.

Айрленд Болдуїн

Американська акторка та модель Айрленд Болдуїн поділилась на своїй сторінці в Інстаграм світлинами українських військових та пораненої жінки, що постраждала внаслідок ворожої атаки.

Вона попросила підписників дати в коментарях посилання, за якими можна допомогти українцям.

Болдуїн зазначила, що не може змовчати в такій ситуації.

— Це знімки, зроблені в Україні. Моє серце болить, і, як і більшість, я почуваюся безпорадною. Я навіть не знаю, як почати допомагати хоч чимось, — зізналася зірка під своїм постом.

Підписники швидко дали контакти організацій, що займаються допомогою українським військовим та мирному населенню.

Увесь світ намагається допомогти нашій Батьківщині. Справедливість на нашому боці!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати свій телефон до роботи без інтернету й зв’язку.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

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