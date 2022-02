Просять зберегти людські життя. Що пишуть іноземні зірки про війну в Україні

Увесь світ схвильовано спостерігає за трагічними подіями, що розгортаються на території нашої держави.

Мережу заполонили заклики до Росії припинити вторгнення й зберегти тисячі людських життів.

Війна дуже добре показує, хто насправді хвилюється за Україну, а хто боїться чийогось осуду й намагається абстрагуватися від тривожних новин.

Ранок у Великому місті зараз розповість, що пишуть іноземні зірки про війну в нашій державі.

Відомий американський актор та рок-музикант не залишився осторонь жахливої ситуації.

Він висловив підтримку й оприлюднив фото зі своїми українськими друзями.

Він також закликав усім бути якомога обережнішими й залишатися в безпеці, наскільки це можливо.

Лето сподівається на те, що мир таки переможе й країнам вдасться прийти до консенсусу.

Навіть за океаном пам’ятають про Україну!

Одна з найпопулярніших голлівудських акторок Анджелі Джолі також висловила своє занепокоєння.

Зірка у своєму пості в Інстаграм зазначила, що молитиметься за нашу країну, як і весь світ.

Турбується Джолі й про людей, яким можливо доведеться залишити свої домівки.

Анджеліна з організацією Refugee Agency, яка захищає біженців, намагається зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини, переміщених осіб та біженців у регіоні.

Варто наголосити й на тому, що в коментарях її підтримали тисячі прихильників, що також щиро хочуть миру в Україні.

Індійська модель та акторка також вирішила привернути увагу до проблеми в Україні, опублікувавши пост на своїй сторінці в Інстаграмі.

Вона поділилась відео, на якому зафільмовані українці, що через можливі бомбардування змушені ховатися на станціях метрополітену.

Пріянка зазначила, що не розуміє, як таке могло статися в сучасному суспільстві.

Модель також наголосила на тому, що ця війна буде знаковою для всього світу.

Чопра також залишила у своєму акаунті посилання, перейшовши за яким, можна допомогти Україні.

Своїми думками щодо війни поділився в Інстаграмі й відомий американський актор та продюсер Арнольд Шварцнеггер.

Він написав, що, на його думку, усі світові новини зараз мають бути зосереджені на подіях в Україні.

Арнольд зізнався, що знає, як важко рости після війни в окупованій країні.

Актор також зазначив, що у збройному конфлікті переможців немає, адже втрати несуть обидві сторони.

Він захоплюється хоробрістю й людяністю українців і бажає нашій державі тільки миру.

Американська акторка та модель Айрленд Болдуїн поділилась на своїй сторінці в Інстаграм світлинами українських військових та пораненої жінки, що постраждала внаслідок ворожої атаки.

Вона попросила підписників дати в коментарях посилання, за якими можна допомогти українцям.

Болдуїн зазначила, що не може змовчати в такій ситуації.

Підписники швидко дали контакти організацій, що займаються допомогою українським військовим та мирному населенню.

Увесь світ намагається допомогти нашій Батьківщині. Справедливість на нашому боці!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати свій телефон до роботи без інтернету й зв’язку.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.