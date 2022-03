Крізь сльози й біль: українські зірки закликають росіян зупинити шаленого диктатора

Хто з українських зірок звернувся до росіян із закликом припинити війну.

Для багатьох українців події, що відбувають з 24 лютого, стали страшним сном у реальності.

Та спати більше часу немає, настав час рішуче діяти.

Наші військові мужньо боронять рідну землю до останнього подиху, добровольці тисячами вступають в тероборону, а зірки шоу-бізнесу звертаються до тих росіян, чий розум ще не затьмарений пропагандою окупантів.

Вони звертаються до РФ та всього світу, щоб Україну нарешті почули.

Розповідаємо, хто з українських зірок закликає росіян зупинити кривавого тирана Путіна.

Відома українська співачка під час свого звернення до російських та білоруських мам не змогла стримати сліз.

Попри страх за своє життя, артистка залишилася в столиці рідної країни.

Вона вже неодноразово намагалася достукатися до сердець прихильників, які дивляться її відео у ворожій країні.

У своєму останньому зверненні вона зізналася, що ніколи нічого не тямила в політиці, але мовчати зараз — це справжній злочин.

За словами співачки, усі її друзі зараз сидять у бомбосховищах, вони дуже налякані.

Телеведуча й інтерв’юерка, Маша Єфросініна активно висловлює свою громадянську позицію.

Вона не боїться називати речі своїми іменами, а також звертатися до російських колег, які підло ігнорують війну або навіть підтримують її.

Маша заявила, що єдине виправдання для Баскова й Канделакі, що пишуть брехню про ситуацію на нашій Батьківщині — це дуло пістолета над їхніми скронями.

Інакше пояснити їхні дії просто неможливо.

У своєму останньому зверненні Єфросініна зізналася, що її рідні, які зараз живуть у Росії ще жодного разу не зателефонували їй, але це вже особиста війна Маші.

Головна її мета — це переконати росіян не бути байдужими й почати робити хоч щось для того, щоб зупинити це жахіття.

Вона закликала громадян РФ відстоювати своє право бути не зомбі, а вільними людьми, не підвладними хворому тирану.

Лідер гурту “Океан Ельзи” просто напередодні війни провів імпровізований концерт на скляному мосту в центрі столиці, аби підняти бойовий дух українців.

Вже тоді музикант ніби відчував, що попереду на нас чекають надскладні часи.

Святослав і зараз не збирається мовчати. Він підтримує наших бійців, відвідує лікарні, де лежать поранені, і навіть звертається до росіян їхньою мовою, аби вони краще розуміли, що ж насправді наробив прототип Гітлера в ХХІ столітті.

Він попросив усіх, хто може виходити на вулиці й попри будь-які обставини вимагати припинення війни.

Бо страх потрапити в ізолятор за вихід на мітинг просто нікчемний у порівнянні з тим, у яку безодню всіх заведе оскаженілий диктатор Путін.

Ведучий та комік Сергій Притула вже багато років активно підтримував армію й займався волонтерською діяльністю.

Зараз він особливо активно допомагає нашим воїнам з усім необхідним.

Нещодавно він записав звернення до своїх російських колег, які, за його словами, колись заробляли в Україні дуже немаленькі гроші.

Сергій обурений тим, як зірки ворожої країни приїжджали до нас і кричали, як сильно вони люблять Україну.

Тепер же він очікує дій від лідерів думок.

Ще одна відома українська інтерв’юерка висловила радикальну позицію й звернулась до росіян.

Вона залишилась в Києві й не збирається покидати рідне місто.

На її думку, жителі РФ мають показати Путіну, що вони — не купка дурних маріонеток, якими можна з легкістю керувати.

Раміна засуджує брехню, що шириться російськими ЗМІ й наголошує на тому, що українська влада не приховує навіть поразки на фронті.

Зірка також відверто сказала, що в разі потреби буде стріляти й захищати рідну Україну від загарбників.

Українська гумористка вирішила звернутися до своїх колег по цеху з Росії.

Вона записала емоційне звернення до колишніх учасників “КВК” з проханням повстати проти шаленого Путіна.

Вона запевнила, що Україна обов’язково вистоїть, але більше в жодні ігри з Росією грати не буде.

Олена попросила всіх росіян розповідати одне одному тільки правду й нарешті “включитися”.

Український співак уже сколихнув увесь інтернет своїм неймовірним віршем, присвяченим російській владі.

Щирий патріот своєї країни не зупиняється й продовжує воювати бодай на інформаційному фронті.

Він відчайдушно просить їх почути правду про й усвідомити, що тільки небайдужі люди можуть зупинити цю війну.

Усім зараз боляче, та, якщо мовчати, страждати доведеться ще довше.

Фото: monatik_official, nadyadorofeeva, lennykravets

