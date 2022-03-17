Міс Світу-2021: хто виборов титул на міжнародному конкурсі краси

Хто переміг у міжнародному конкурсі краси “Міс Всесвіт 2021”.

Пандемія коронавірусу не дала можливості провести конкурс у грудні 2021, адже головні претендентки на тіару переможниці захворіли.

Тож лише 16 березня у Пуерто-Рико з’явилась можливість реалізувати ювілейний, 70-й конкурсі краси Miss World.

Ранок у Великому Місті розповідає, хто переміг у міжнародному конкурсі краси.

Міс Всесвіт 2021

Хто переміг

Переможницею 70-й конкурсі краси Miss World стала 23-річна Кароліна Білявська.

Дівчина родом із Польщі.

Першою віце-міс стала американка Шрі Сайні, другою віце-міс – красуня з Кот-д’Івуар Олівія Яс.

Що відомо про Кароліну Білявську

Переможниця Міс світу родом із польського міста Лодзь.

Дівчина навчається в університеті та прагне отримати ступінь магістра в галузі управління.

Кароліна паралельно також працює моделлю.

Вона любить плавати і пірнати з аквалангом, а також грати в теніс та бадмінтон.

Волонтерство

Кароліна також дуже захоплена волонтерською роботою, якою вона займається.

Проект Кароліни “Краса зі змістом” надає постійну допомогу бездомним у кризовій ситуації, а також підвищує поінформованість про цю проблему та бореться із соціальною ізоляцією.

Щонеділі вони забезпечують гарячим харчуванням, продуктовими наборами, напоями, одягом, масками, юридичними консультаціями та професійною медичною допомогою майже 300 жителів Лодзя.

Підтримка України

Переможниця Міс світу 2021 підтримує Україну.

Дівчина неодноразово висловлювала підтримку нашому народу.

Вона ділиться своїми переживаннями з шанувальниками в Instagram.

– Наразі весь світ схвильований несправедливістю страждань України. Ми навіть не можемо уявити, що зараз відчувають ці люди. Тому ми робимо все можливе, щоб допомогти біженцям війни, які прибувають до Польщі. У перший день вторгнення наша нація негайно відреагувала та організувала все можливе, щоб подбати про всіх цих безневинних людей, які шукають безпеки, — заявила Білявська.

За словами Кароліни, вона ще ніколи не була такою гордою тим, що є полячкою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто з іноземних зірок підтримав Україну.

Фото: karolinabielawska

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