Перше працевлаштування: як отримати роботу без досвіду

Як влаштуватись на роботу без досвіду: дієві способи.

Роботодавців, що бажають приймати до себе лише досвідчених фахівців, можна зрозуміти. Але для новачків, у яких ще немає стажу, це стає величезним бар’єром на шляху до першого омріяного працевлаштування.

Багато молодих людей стикаються із дилемою: “Якщо без досвіду на роботу не беруть, то де його отримати?”

Ранок у Великому Місті зараз розповість, як нарешті вийти за межі цього порочного кола.

Пам’ятай про те, що резюме — один з найфективніших інструментів пошуку роботи, тому тобі слід починати працювати над ним просто зараз. Аби воно запам’яталось і виділялось серед інших, зроби його цікавим, оригінальним та креативним.

Але що туди вписувати, якщо бракує досвіду?

Все дуже просто — правду.

Досвід — це не лише офіційне працевлаштування, а будь-яка активність, під час якої ти практикував(-ла) потрібні навички.

Тому з легкістю вписуй у своє резюме волонтерство, стажування, організацію університетських подій, конференцій і тому подібне.

А якщо в тебе й такого досвіду нема, то вже час почати його здобувати!

Студентське життя не обмежується лиш одними лекціями й семінарами. Тут має бути час і для навчальної практики, аби закріпити отримані знання на ділі.

Не обов’язково чекати, коли твій університет виділить на практику кілька тижнів з академічного року. Шукай можливості практикуватись на вихідних або у вільний від навчання час.

Є думка, що ніколи не слід працювати безкоштовно, але ми рекомендуємо молодим студентам дотримуватись іншої позиції. Сприймай практику так: це не ти задарма працюєш на компанію, а вони безкоштовно тебе навчають.

Потрапивши на практику своєї мрії, намагайся взяти від неї максимум практичних навичок і зарекоменодувати себе.

Хто зна, можливо вже через кілька тижнів безкоштовної праці ти побіжиш по свою першу трудову книжку.

Більшість студентів саме таким чином і отримують свою першу офіційну роботу.

Будь-яка волонтерська організація завжди потребує допомоги.

Долучившись до такої, ти не лише отримаєш омріяний досвід, а й робитимеш суспільно корисну справу.

До речі, там ти можеш познаймомитись із цікавими людми, які зможуть допомогти тобі в подальшому пошуку роботи.

Якщо хочеш якнайточніше продемонструвати свої вмінння та якості, то можеш створити власний проєкт.

Так ти зарекомендуєш себе не лише, як спеціаліста, лідера й організатора, а й як просто людину з проактивною позицією.

Не сумнівайся, таке “зацінить” будь-який роботодавець.

Додаткові курси та тренінги точно прокачають твоє резюме до нового рівня.

Потенційний роботодавець побачить твою величезну жагу вчитись та опановувати професію, і навряд чи зможе відмовити.

До речі, на самоосвіту не обов’язково витрачати великі кошти.

На тренінги, семінари та бізнес-форуми стдудент має змогу потрапити у якості волонтера, а безкоштовний курс може прослухати і на курс Coursera чи Prometheus.

Насправді те коло не таке вже й порочне, як здавалось на початку. Там, де раніше була безвихідь, можна побачити безліч можливостей.

Як завжди, головне — бажання!

Фото: Unsplash

