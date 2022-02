Ціна капітуляції: що втратить Україна у разі поразки у війні

Що станеться з Україною в разі програшу у війні.

Абстрактний український обиватель може тішити себе ілюзією, що особисто з ним нічого жахливого не станеться.

Що в разі капітуляції України всього лише настане перемир’я, щезнуть мартирологи, а бюджет армії повернеться до скромних довоєнних обсягів.

Що підуть інвестиції, відкриються російські ринки і поновиться економічне партнерство.

І під впливом таких ілюзій він ладен втомлено відкидати будь-які аргументи й наполягати, що “персональне” важливіше за “колективне”.

Прибічники такого підходу ніколи не втямлять, що зараз вирішується питання не лише ідентичності та мови.

На кону поміж іншим питання й того-таки економічного добробуту, що його обиватель звик ставити на чільне місце.

Тому що ми спостерігаємо ніщо інше, як битву України за право полишити світ неефективних економік і неповоротких політичних систем.

Що може втратити Україна у разі поразки у війні?

Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про союзників України.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.