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Video: Ціна капітуляції: що втратить Україна у разі поразки у війні

Що станеться з Україною в разі програшу у війні. Абстрактний український обиватель може тішити себе ілюзією, що особисто з ним нічого жахливого не станеться. Що в разі капітуляції України всього лише настане перемир’я, щезнуть мартирологи, а бюджет армії повернеться до скромних довоєнних обсягів. Що підуть інвестиції, відкриються російські ринки і поновиться економічне партнерство. І під впливом таких ілюзій він ладен втомлено відкидати будь-які аргументи й наполягати, що "персональне" важливіше за "колективне". Прибічники такого підходу ніколи не втямлять, що зараз вирішується питання не лише ідентичності та мови. На кону поміж іншим питання й того-таки економічного добробуту, що його обиватель звик ставити на чільне місце. Тому що ми спостерігаємо ніщо інше, як битву України за право полишити світ неефективних економік і неповоротких політичних систем. [read_more_news] Що може втратити Україна у разі поразки у війні? Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали про союзників України. Фото: Unsplash

Ціна капітуляції: що втратить Україна у разі поразки у війні
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Що станеться з Україною в разі програшу у війні.

Абстрактний український обиватель може тішити себе ілюзією, що особисто з ним нічого жахливого не станеться.

Що в разі капітуляції України всього лише настане перемир’я, щезнуть мартирологи, а бюджет армії повернеться до скромних довоєнних обсягів.

Що підуть інвестиції, відкриються російські ринки і поновиться економічне партнерство.

І під впливом таких ілюзій він ладен втомлено відкидати будь-які аргументи й наполягати, що “персональне” важливіше за “колективне”.

Прибічники такого підходу ніколи не втямлять, що зараз вирішується питання не лише ідентичності та мови.

На кону поміж іншим питання й того-таки економічного добробуту, що його обиватель звик ставити на чільне місце.

Тому що ми спостерігаємо ніщо інше, як битву України за право полишити світ неефективних економік і неповоротких політичних систем.

Також по темі: 5 ознак повномасштабної війни: як українці дізнаються про початок активних бойових дій? Війна чи мир: 5 сценаріїв розвитку подій в Україні Навіщо Кремлю війна з Україною?

Що може втратити Україна у разі поразки у війні?

Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про союзників України.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Ціна капітуляції: що втратить Україна у разі поразки у війні / 03.02.2022 12:10
03.02.2022 12:10

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