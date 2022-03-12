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ICTV Ранок 12.03.2022 18:10
12.03.2022 18:10
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Немає неважливих людей. Як позбутися почуття провини, якщо рятуєшся від війни

Немає неважливих людей. Як позбутися почуття провини, якщо рятуєшся від війни

Дехто з тих українців, які змушені були покинути оселю в пошуках безпечного місця, відчувають провину за те, що в них немає загрози життю.

Зокрема це стосується тих, хто перебрався на західну Україну чи перетнув кордон.

Про те, як подолати відчуття провини, розповіла засновниця платформи саморозвитку для жінок, підприємиця, менторка Таня Пилипчук.

Експертка говорить, що важливо не давати змоги провині заморожувати себе в бездіяльності.

— Так, не всі зараз в лавах героїчних ЗСУ, але ми і ЗСУ – це одне єдине тіло.

Не дозволяйте переконувати себе, що якісь наші дії тут неважливі. Інакше вибудуються захисти знецінення себе і виведення з ладу одиниці.

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За її словами, кожен наразі виконує свою роботу. І вся вона важлива.

– 24 лютого ми відчули, що ми одне тіло. І психологічно це правда. Кожен має вплив на кожного. Це єдність духом. Зараз немає неважливої роботи, немає неважливих людей, – додала вона.

У цей час важливо визначити своє місце та свою функцію.

Найкращий засіб від атаки на ідентичність – це чітко знати свої сильні сторони і визначити свій сектор оборони.

Не намагатися тягнути все, визначатися, робити щось і робити це добре.

— Кожен з нас має функцію і мусить її виконувати, – підсумувала Таня Пилипчук.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як допомогти мирному населенню Києва.

Фото: Рexels

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Теги: підтримка, психологія
12.03.2022 18:10
Джерело: Факти Здоров'я



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