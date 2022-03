Немає неважливих людей. Як позбутися почуття провини, якщо рятуєшся від війни

Дехто з тих українців, які змушені були покинути оселю в пошуках безпечного місця, відчувають провину за те, що в них немає загрози життю.

Зокрема це стосується тих, хто перебрався на західну Україну чи перетнув кордон.

Про те, як подолати відчуття провини, розповіла засновниця платформи саморозвитку для жінок, підприємиця, менторка Таня Пилипчук.

Експертка говорить, що важливо не давати змоги провині заморожувати себе в бездіяльності.

Не дозволяйте переконувати себе, що якісь наші дії тут неважливі. Інакше вибудуються захисти знецінення себе і виведення з ладу одиниці.

За її словами, кожен наразі виконує свою роботу. І вся вона важлива.

У цей час важливо визначити своє місце та свою функцію.

Найкращий засіб від атаки на ідентичність – це чітко знати свої сильні сторони і визначити свій сектор оборони.

Не намагатися тягнути все, визначатися, робити щось і робити це добре.

Фото: Рexels

