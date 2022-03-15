Як зняти гель-лак вдома і не пошкодити нігті

Як самостійно зняти гель-лак у домашніх умовах так, щоб після цього не довелося кілька місяців відновлювати нігті?

В умовах війни у багатьох дівчат немає можливості дійти до майстра, аби зняти покриття.

Носити гель-лак задовго також не варто, адже це дуже шкідливо для нігтьової пластини.

Ранок у Великому Місті розібрався в процесі та зараз тобі розкаже, як безболісно зняти гель-лак у домашніх умовах.

Що потрібно для зняття гель-лаку

Засіб для зняття лаку

Ватні диски – 3 шт

Фольга або багаторазові фіксатори для ватних дисків

Апельсинові палички або лопатка-пушер

Пилочка і баф для поліровки

Масло для кутикули або живильний крем для рук

Як зняти гель-лак вдома: покрокова інструкція

Змасти ділянки навколо нігтів маслом для кутикули або кремом. Розріж кожен ватний диск на 4 частини і приготуй 10 шматочків фольги Зніми верхній шар гель-лаку пилочкою. Намочи шматочки ватних дисків засобом для зняття лаку, приклади до нігтів та щільно примотай фольгою. Почекай 20 хвилин, час від часу злегка масуючи нігті. Зніми з нігтів фольгу разом із ватними дисками та гель-лаком. Якщо необхідно – можеш трішки піддіти апельсиновою паличкою або пушером. Акуратно видали рештки лаку за допомогою апельсинової палички. Відполіруй ніготь бафом, помий руки та знову нанеси масло для кутикули або крем.

Як зняти гель лак вдома – відео

Як не можна знімати гель-лак

У жодному випадку не відколупуй і не здирай гель-лак із нігтів. Так ти можеш серйозно пошкодити нігтьову пластину – відновлювати її доведеться кілька місяців.

Не спилюй залишки лаку пилкою – для цього можна використовувати тільки спеціальний баф.

Не поліруй нігті дуже ретельно – нігтьова пластина стане занадто тонкою і почне ламатися.

Знімай гель-лак вдома правильно, аби не нашкодити нігтям.

Піклуйся про своє здоров’я та красу й вір у нашу перемогу!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як збити температуру в домашніх умовах.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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