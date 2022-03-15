Працюють попри війну: список відкритих ринків у Києві

Які ринки Києва працюють у період бойових дій?

Харчування завжди було важливою складовою для нашого організму.

За умов війни особливо важливо стежити за своїм раціоном, аби мати сили для боротьби.

Постійний стрес неабияк виснажує нас, тож варто поповнювати запаси енергії за допомогою поживної їжі.

Купити свіжі продукти можна й під час війни, адже близько 30 столичних ринків продовжують працювати, як повідомляють у КМДА.

Шукайте найближчий до себе у списку й вирушайте за продуктами в безпечний час.

Список відкритих ринків у Києві

Деснянський район

ринок Лісовий, вул. Миропільська, 2

ринок Вигурівський, вул. Оноре де Бальзака, 94

Полюс, просп. В. Маяковського, 17

т/м Полюс, просп. В. Маяковського, 26

Фермер, вул. Електротехнічна, 18

Радосинь, вул. Драйзера, 8

Дніпряночка, вул. Оноре де Бальзака, 94

МАЯК – ринковий комплекс, просп. В. Маяковського, 75/2

Дніпровський

Березняки, вул. І. Миколайчука, 4

Дарницький район

ринок Дарницький, вул. Сормовська, 15

Позняки (біля ринку), вул. Ревуцького, 12/1

Святошинський район

ринок Дніпро, б-р Кольцова, 12

ринок Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80

ринок Шлях, вул. Зодчих, 52-А

ринок Борщагівський, вул. Зодчих, 58-А

Подільський район

ринок Виноградар, просп. В. Порика, 2-А

ринок Житній (курятина, гарячі напої), вул. Верхній Вал, 16

ринок Мостицький, просп. Правди, 3-А

Солом’янський район

ринок Севастопольський, б-р Чоколівський 5-7

ринок Солом’янський, вул. Солом’янська, 24

Відрадненський (міні-маркет на фасаді), б-р В. Гавела, 18

Голосіївський район

ринок Одеський, просп. Ак. Глушкова, 32-38

Теремки, вул. Лятошинського, 14

ринок Володимирський, вул. Антоновича, 115

т/м Феофаніївський, вул. Академіка Заболотного, 48-А

Печерський район

ринок Печерський, пл. Печерська, 2

т/м Печерський, вул. М. Бойчука, 1/2

Зверніть увагу на те, що всі ринки працюють приблизно з 10.00 до 15.00, тож приходьте вчасно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриті онкоцентри в Києві під час війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.