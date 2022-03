Працюють попри війну: список відкритих ринків у Києві

Які ринки Києва працюють у період бойових дій?

Харчування завжди було важливою складовою для нашого організму.

За умов війни особливо важливо стежити за своїм раціоном, аби мати сили для боротьби.

Постійний стрес неабияк виснажує нас, тож варто поповнювати запаси енергії за допомогою поживної їжі.

Купити свіжі продукти можна й під час війни, адже близько 30 столичних ринків продовжують працювати, як повідомляють у КМДА.

Шукайте найближчий до себе у списку й вирушайте за продуктами в безпечний час.

Зверніть увагу на те, що всі ринки працюють приблизно з 10.00 до 15.00, тож приходьте вчасно.

Фото: Pexels

