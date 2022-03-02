Де купити все необхідне: карта продовольчих магазинів

Онлайн-карта супермаркетів України.
Війна вчить нас величезній кількості простих, на перший погляд, істин.
Вона змушує цінувати навіть найпростіші речі, які лиш кілька днів тому здавалися такими звичними й доступними.
Повсякденна їжа стала справжнім скарбом, задля отримання якого часом доводиться обходити по кілька магазинів.
Аби полегшити українцям пошук відкритих супермаркетів, небайдужі люди створили інтерактивну мапу.
Розповідаємо, як працює онлайн-карта продовольчих магазинів в Україні.
Як працює онлайн-карта продовольчих магазинів?
Які супермаркети додали в базу?
Зараз мапа показує інформацію про магазини мереж КОЛО, Фора, Varus, ЕКОмаркет, АТБ, Сільпо, Novus, Рукавичка.
Розробники обіцяють, що незабаром карта поповниться й іншими магазинами.
У спеціальному полі можна буде побачити, коли система оновиться й нові об’єкти з’являться на мапі.Також по темі: Лікарі на зв'язку: як отримати медичну допомогу за номером телефону Де здати кров у Києві: адреси цілодобових пунктів Як отримати медичну допомогу онлайн: чат Допомога для всіх у Telegram
Що саме показує карта?
Окрім розташування супермаркетів, за допомогою онлайн-мапи можна дізнатися й іншу інформацію.
Зокрема:
- Назви супермаркетів і торгових мереж
- Час роботи окремих магазинів на певних територіях
- Статус роботи продовольчих магазинів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про інтерактивну карту аптек, які працюють.
Фото: Pexels