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ICTV Ранок 02.03.2022 15:30
02.03.2022 15:30
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Де купити все необхідне: карта продовольчих магазинів

Де купити все необхідне: карта продовольчих магазинів

Онлайн-карта супермаркетів України.

Війна вчить нас величезній кількості простих, на перший погляд, істин.

Вона змушує цінувати навіть найпростіші речі, які лиш кілька днів тому здавалися такими звичними й доступними.

Повсякденна їжа стала справжнім скарбом, задля отримання якого часом доводиться обходити по кілька магазинів.

Аби полегшити українцям пошук відкритих супермаркетів, небайдужі люди створили інтерактивну мапу.

Розповідаємо, як працює онлайн-карта продовольчих магазинів в Україні.

Як працює онлайн-карта продовольчих магазинів?

Які супермаркети додали в базу?

Зараз мапа показує інформацію про магазини мереж КОЛО, Фора, Varus, ЕКОмаркет, АТБ, Сільпо, Novus, Рукавичка.

Розробники обіцяють, що незабаром карта поповниться й іншими магазинами.

У спеціальному полі можна буде побачити, коли система оновиться й нові об’єкти з’являться на мапі.

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Що саме показує карта? 

Окрім розташування супермаркетів, за допомогою онлайн-мапи можна дізнатися й іншу інформацію.

Зокрема:

  • Назви супермаркетів і торгових мереж
  • Час роботи окремих магазинів на певних територіях
  • Статус роботи продовольчих магазинів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інтерактивну карту аптек, які працюють.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, карта, магазини
02.03.2022 15:30
Джерело: Вікна.tv



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