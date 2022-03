Де купити все необхідне: карта продовольчих магазинів

Онлайн-карта супермаркетів України.

Війна вчить нас величезній кількості простих, на перший погляд, істин.

Вона змушує цінувати навіть найпростіші речі, які лиш кілька днів тому здавалися такими звичними й доступними.

Повсякденна їжа стала справжнім скарбом, задля отримання якого часом доводиться обходити по кілька магазинів.

Аби полегшити українцям пошук відкритих супермаркетів, небайдужі люди створили інтерактивну мапу.

Розповідаємо, як працює онлайн-карта продовольчих магазинів в Україні.

Зараз мапа показує інформацію про магазини мереж КОЛО, Фора, Varus, ЕКОмаркет, АТБ, Сільпо, Novus, Рукавичка.

Розробники обіцяють, що незабаром карта поповниться й іншими магазинами.

У спеціальному полі можна буде побачити, коли система оновиться й нові об’єкти з’являться на мапі.

Окрім розташування супермаркетів, за допомогою онлайн-мапи можна дізнатися й іншу інформацію.

Зокрема:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інтерактивну карту аптек, які працюють.

Фото: Pexels

