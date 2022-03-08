Де знайти безкоштовну питну воду в Києві: інтерактивна карта

У додатку Київ Цифровий з’явилася мапа автоматів з безкоштовною питною водою та бюветами.
Про це повідомив заступник мера Києва Петро Оленич на своєму Telegram-каналі.
Інформація особливо актуальна для тих, хто відрізаний від світу, хоче набрати запаси для прихистку, або просто допомогти тим, хто цього зараз потребує.
Київ Цифровий
Щоб отримати інформацію про пункти видачі безкоштовної води в столиці, необхідно натиснути на рядок Вода у розділі Безпека в додатку Київ Цифровий.
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Також знайти інформацію можна на карті внизу або за посиланням:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як дізнатися, у яких аптеках наявний інсулін.
Фото: Рexels