Де знайти безкоштовну питну воду в Києві: інтерактивна карта

У додатку Київ Цифровий з’явилася мапа автоматів з безкоштовною питною водою та бюветами.

Про це повідомив заступник мера Києва Петро Оленич на своєму Telegram-каналі.

Інформація особливо актуальна для тих, хто відрізаний від світу, хоче набрати запаси для прихистку, або просто допомогти тим, хто цього зараз потребує.

Щоб отримати інформацію про пункти видачі безкоштовної води в столиці, необхідно натиснути на рядок Вода у розділі Безпека в додатку Київ Цифровий.

Також знайти інформацію можна на карті внизу або за посиланням:

Фото: Рexels

