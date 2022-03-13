Тимчасова пауза, а не списання: що таке кредитні канікули на період воєнного часу

Як скористуватись кредитними канікулами на період воєнного часу.

Війна змінила пріоритети українців. Під час воєнного стану й бойових дій хочеться тільки одного — бути в безпеці.

Попри те, що Україна переживає складний період, зобов’язань з громадян ніхто не скасовував.

Ті, хто має змогу – повинні виходити на роботу, інші можуть долучатись як волонтери і допомагати країні.

Відкритим лишалося питання кредитів, адже виплачувати його нічим, а набиратися більшого боргу не хочеться.

У зв’язку з цим більшість українських банків оголосили про так звані “кредитні канікули”.

Кредитні канікули

Що таке кредитні канікули

Національний банк України дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана із російською агресією.

Тобто ввів такі собі кредитні канікули.

Кредитні канікули — це не скасування.

Це відтермінування сплати боргу, не його прощення, а тільки пауза, тобто відтермінування у розрахунках клієнта з банком під час воєнного стану в країні.

Також ця функція не зменшує суму позики. Така перерва може стосуватися сплати основної суми кредиту чи нарахованих відсотків.

Можливість відстрочки сплати основної суми кредиту чи нарахованих відсотків за кредитом залежить від пропозицій конкретного банку.

Як оформити кредитні канікули

Багато банків вже самостійно ініціювали відстрочку оплати за позиками. Інформацію щодо вашого банку можна знайти на їх офіційному сайті чи зателефонувавши на гарячу лінію.

У випадку, якщо людина, яка має кредит стає не спроможною його виплачувати, потрібно обов’язково звернутись в банк.

Тоді потрібно домовлятись про оформлення тимчасової виплати.