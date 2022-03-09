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ICTV Ранок 09.03.2022 14:30
09.03.2022 14:30
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Готівка чи картка? Що робити з гривнею, якщо ви евакуюєтесь за кордон

Готівка чи картка? Що робити з гривнею, якщо ви евакуюєтесь за кордон

Що робити з гривнею, якщо вирішили евакуюватися з України.

Під час війни значна частина українців була вимушена залишити свої домівки та рятуватися в сусідніх країнах.

Деякі громадяни зіткнулись з проблемою, що нашу національну валюту не можуть обміняти за кордоном.

Національний банк рекомендує не вивозити готівкову гривню за кордон, а внести її на карткові рахунки в Україні.

Обмін гривні за кордоном

Карткові рахунки в Україні

Українці скаржаться на те, що закордоном інколи не можуть обміняти гривні на національну валюту тієї країни, де перебувають.

Тоді вони змушені міняти її майже за безцінь.

Саме тому НБУ рекомендує виїжджати з коштами на платіжній картці.

Як покласти гроші на рахунок

Це можна зробити у такі способи:

  • Звернутись до відділення банку. При собі потрібно мати паспорт;
  • Самостійно скористувавшись платіжними пристроями з функцією приймання готівки. Це можуть бути термінали самообслуговування (ПТКС) чи банкомати з функцією приймання готівки.
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Як розраховуватися за кордоном

Українці за кордоном можуть розраховуватися картками, які видали українські банки, та знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

У такому разі конвертація валюти відбуватиметься за курсом, який встановив банк, що випустив вашу картку.

А не за курсом готівкового обміну.

Важливо! Національний банк України не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема лімітів щодо сум здійснення операцій із використанням платіжних карток за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні телеграм-канали для біженців.

Фото: Рixabay

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Теги: біженці, валюта, гривня, гроші, НБУ
09.03.2022 14:30
Джерело: Національний банк України



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