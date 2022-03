Що робити, якщо людина померла вдома: інструкція для киян

Як діяти в разі смерті людини вдома?

На жаль, у період війни люди продовжують помирати і від ворожих снарядів, і через хронічні захворювання.

У родичів померлих зазвичай починається паніка й відчай через відсутність чіткого плану дій.

Аби не розгубитися в такій сумній ситуації й не впадати у відчай, слід розробити чіткий алгоритм.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург розповіла, що робити жителям столиці в разі смерті близької людини вдома.

Одразу після виявлення померлого слід зв’язатися із сімейним лікарем, до якого раніше звертався пацієнт.

Якщо зателефонувати не виходить або померлий не мав декларації з жодним медичним працівником, слід звернутися до Центру первинно-медико-санітарної допомоги.

Лікар, у якого померла людина обстежувалася за основним захворюванням, видасть «Лікарське свідоцтво про смерть», яке дає право на поховання небіжчика під час війни.

Якщо причина смерті невідома, поліція самостійно транспортує померлого до моргу, де буде проведена судово-медична експертиза.

Тіла на правому березі столиці відвозять до Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи, зо розташований на вул. Дорогожицька, 9.

На лівому березі тіла транспортують на вул. П. Запорожця, 26.

Родичі померлого мають самостійно без попереднього запрошення прибути до моргу за добу після доставлення тіла.

Із собою обов’язково потрібно мати паспорт або інший документ, засвідчує особу покійного, а також документ людини, що буде проводити процедуру поховання.

