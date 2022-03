Клітковина: навіщо потрібна і які продукти її містять найбільше

Все, що потрібно знати про клітковину.

Клітковина позитивно впливає на організм людини.

Вона важлива для підтримки здоров’я і гарного самопочуття.

А от її відсутність чи надлишок може спричинити серйозні проблеми для шлунково-кишкового тракту.

Ранок у Великому Місті вирішив розібратись у яких продуктах міститься клітковина і чим вона корисна?

Клітковина — це специфічні волокна рослин, які за структурою є складними вуглеводами.

Вона надає організму корисні мікроелементи та запобігає хворобам шлунка.

А ще допомагає схуднути.

Все через те, що клітковина працює на очищення організму, дає відчуття ситості протягом довгого часу.

Існує два види клітковини: розчинна і нерозчинна.

Вони обидва мають позитивний вплив, відрізняються лише функціями.

Розчинна клітковина сповільнює рух їжі в організмі і дбайливо очищає його.

Також вона сприяє загоєнню слизової оболонки шлунку і виводить токсини.

Нерозчинна клітковина при попаданні в організм вбирає в себе всі шкідливі речовини.

Ці харчові волокна допомагають знизити рівень цукру і холестерину в крові.

Окрім вище зазначених властивостей, є:

Якщо хочеш мати струнку фігуру і здоровий організм, то клітковина — це те, що тобі потрібно.

Здебільшого максимальний вміст клітковини зосереджений в м’якоті продуктів.

Такий вид харчових волокон міститься в:

Такі продукти можна їсти як самостійні страви чи додавати до салатів, супів та швидких снеків.

Важливо! Збільшувати споживання клітковини потрібно поступово.

Адже різке збільшення може призвести до болю та здуття живота.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як їсти солодке без шкоди для фігури.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.