ТОП-10 продуктів, які продовжують життя

Існує багато способів продовжити життя. І найпростіший з них — уважно ставитися до того, що ти їси.

Дослідження показують, що дієта має велике значення, якщо йдеться про тривалість і якість життя.

Саме тому, Ранок у Великому Місті приготував для тебе перелік продуктів, які допоможуть жити довше.

Боби, соя, сочевиця, горох, люцерна, і арахіс — багате джерело вітамінів групи B, різних мінералів, білка і клітковини.

Цікаво, що арахіс — насправді не горіх, а представник роду бобових,

Регулярне вживання бобових може сприяти зниженню артеріального тиску і холестерину.

Регулярне вживання горіхів суттєво знижує ризик померти у відносно молодому віці.

Але зловживати ними також не варто: дослідження показують, що перенасичення жирними кислотами, на які так багаті горіхи, може призвести до зворотного ефекту і погіршити самопочуття.

Яйця багаті на високоякісний білок і поживними речовинами, зокрема на вітаміни А і В, холін, селен, залізо і фосфор.

Антиоксиданти в їхньому складі захищають зір і здоров‘я очей.

Хліб, макаронні вироби та інші хлібобулочні вироби із цільного зерна також здатні збільшувати тривалість життя.

Згідно з дослідженнями, кожна додаткова порція цільнозернових — знижує загальний ризик смертності на 5% та ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 9%.

Намагайся звертати увагу на упаковку, адже хліб, який потрапляє на стіл — повинен складатися зі 100% цільної пшениці.

Всі види ягід — це хороше джерело вітамінів, мінералів, клітковини й антиоксидантів.

Антиоксидантна здатність ягід пов‘язана зі зниженням ризику серцевих захворювань і запальних станів, а також із поліпшенням травлення.

Споживання гострої їжі допомагає довше залишатися здоровими.

Люди, які додають до свого раціону гостру їжу 6 або 7 разів на тиждень — мають ризик смертності на 14% нижче, ніж ті, хто дозволяє собі щось гостре та пряне лише один раз на тиждень чи взагалі його не їсть.

Експерти також виявили, що між гострою їжею та алкоголем існує прямий зв’язок. Їхнє поєднання в організмі послаблює дію гострого харчування.

Тривалість життя людей, які вживають менше алкоголю, продовжується.

Регулярне споживання морських водоростей зменшує запалення, зміцнює імунну систему і блокує ріст ракових клітин.

Це пояснює, чому тривалість життя в Японії, де регулярно вживають водорості, є однією з найвищих у світі.

Omega-3 – жирні кислоти, що містяться в рибі й допомагають клітинам залишатися молодими.

Вони знімають запалення, захищають від алергії, пробелем із серцем та від хвороби Альцгеймера.

Капуста і шпинат є відмінним джерелом фолієвої кислоти, цинку, магнію, кальцію, вітаміну C і клітковини.

Завдяки цим поживним речовинам, листові овочі в раціоні допомагають знизити ризик хронічних захворювань, зокрема діабету другого типу.

Цей напій родом із Китаю дуже багатий на антиоксиданти та поліфенольні сполуки, які мають сильну протизапальну дію.

Зелений чай — може бути корисним в запобіганні хронічних захворювань, включаючи хвороби серця і діабет.

Нагадаємо, раніше ми говорили про корисні властивості чорного чаю.

Фото: Unsplash

Марина Максакова

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.