Як їсти солодке і не набирати вагу

Як їсти солодке і не поправлятися? Ми зібрали для тебе низку корисних порад, які допоможуть тобі в боротьбі за ідеальну фігуру.

Лікарі одностайно стверджують: щоденне вживання рафінованого цукру, тобто улюблених тістечок, кексів та тортиків, залишає після себе зайві кілограми, проблеми зі шкірою та слабкий імунітет.

Але в нас є гарна новина: якщо правильно обрати десерт і так само правильно його вживати, твоя фігура та самопочуття не постраждають.

Обери один-два види десертів, що тобі найбільше до вподоби, та за один прийом їжі вживай тільки їх.

Ми радимо ніколи не змішувати чізкейк із горіховим пирогом та морозивом.

Шлунок та кишківник тобі за це подякують.

Справа в тому, що поєднання молочних продуктів, фруктів та горіхів надзвичайно складне для перетравлювання.

З’їв солоденьке? Тоді швиденько запий його трав’яним чаєм зі спеціями!

Ми не жартуємо. Завжди май при собі корицю та імбир.

Трав’яний чай саме з цими спеціями допоможе організму впоратися з перетравлюванням десерту, та ще й сприятиме його очищенню.

Намагайся зробити так, аби вживання солодкого було окремою стравою.

Їсти десерт краще за годину до або після іншого прийому їжі.

Концентруйся на власних відчуттях, коли їси десерт.

Спокійно пережовуй печиво, а не змагайтеся з друзями, хто з’їсть більше.

Твій організм дасть чіткий сигнал, коли буде досить.

Яке солодке можна їсти при дієті? Серед десертів можна виокремити невеличку групу більш-менш здорових та корисних.

Це зефір (головне, щоб у складі продукту були натуральні інгредієнти), натуральний фруктовий мармелад, східні солодощі (за винятком халви і варення з трояндових пелюсток), мед та чорний шоколад.

Тож, не все так жахливо. Можна одночасно і їсти солодке, і залишатися стрункою берізкою.

