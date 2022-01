Гід по вітамінах: що саме дають організму і в яких продуктах містяться

Вітаміни: які бувають, навіщо потрібні та де містяться.

Мабуть, ти вже знаєш, що в людському організмі немає жодної системи, яка могла б функціонувати без вітамінів.

Але життя в мегаполісах, незбалансоване харчування і прийом медичних препаратів неминуче призводить до нестачі вітамінів або авітамінозу.

А він, своєю чергою, здатний серйозно зашкодити здоров’ю будь-якої людини.

Як виправити ситуацію? Їсти багато овочів чи фруктів – вони легко виправлять ситуацію. Потрібно лишень розібратися, які корисні елементи тобі потрібні та в яких продуктах вони є.

Для чого: покращує зір, стимулює імунітет, сприяє загоєнню і відновленню шкіри, захищає печінку.

Де міститься вітамін А: знайти цей вітамін в овочах в чистому вигляді неможливо, але багато продуктів містять каротин. Цей елемент в результаті впливу ферментів кишківника стає ретинолом – вітаміном А.

Буде логічним питання щодо вітамінів в овочах: ​​які містяться в моркві або томаті? Відповідь – каротин.

На каротин також багата різноманітна зелень (цибуля, шпинат, кріп) і солодкий перець. Цікаво, що накопичення вітаміну А зберігаються в тілі людини протягом року.

Для чого:

B1: регулює вуглеводний обмін і водний баланс, знижує потребу в інсуліні і посилює його дію, перешкоджає розвитку атеросклерозу.

B2: впливає на обмін речовин, стимулює ріст організму і загоєння тканин, підтримує нормальний зір.

B6: регулює діяльність нервової системи, бере участь в обміні амінокислот, вуглеводів і жирів, посилює скорочення серцевого м’яза.

B12: добре впливає на печінку і нервову систему, бере участь у синтезі гемоглобіну.

Де містяться вітаміни групи В:

B1 міститься, крім гороху і редиски, в шпинаті і редьці.

Вітаміном B2 особливо багатий шпинат, серед овочів він є рекордсменом за кількістю даного елемента.

При цьому його дефіцит може виникнути не тільки від неправильного харчування, а й в результаті прийому антибіотиків. Бобові культури заповнять запаси B6 в організмі.

Прийом антибіотиків і ряду інших ліків, отруєння і променева хвороба вимагають споживання вітаміну B9.

Вітамін В12 міститься майже виключно у їжі тваринного походження: печінці, м’ясі, рибі, морепродуктах, молочних та кисломолочних продуктах, яйцях тощо.

Найбільші джерела вітаміну В12 — яловича і теляча печінка.

Для чого: бере участь в обміні вуглеводів, синтезі колагену, підвищує опірність інфекціям, підвищує згортання крові.

Де міститься вітамін С: поширена думка, що отримати аскорбінову кислоту можна з фруктів, зокрема – цитрусових. На ділі для заповнення запасу цього вітаміну чудово підійдуть і овочі.

Солодкий перець може позмагатися за кількістю аскорбінової кислоти навіть з апельсином. Вітамін С міститься і в зелені – поправити імунітет допоможуть кріп, петрушка, цибуля і салат.

Для чого: вітамін Е є важливим жиророзчинних антиоксидантним з’єднанням, яке допомагає організму нейтралізувати шкідливі наслідки окислення жирів.

А ще вітамін Е вважається одним з найсильніших антиоксидантів, надійно захищаючи наше здоров’я від життєдіяльності войовничо налаштованих вільних радикалів.

І хоча багато хто з нас може вживати вітаміни або добавки з вітаміном Е, краще все ж отримувати всі необхідні вітаміни, зокрема Е, з продуктів харчування.

Де міститься вітамін Е: у сирому мигдалі – там його чи не найбільше. А ще у насінні соняшнику, шпинаті, рослинній олії, фундуці, брокколі, петрушці та оливках.

Для чого: регулює фосфорно-кальцієвий обмін, сприяє мінералізації та зміцненню кісток. Споживання адекватних доз вітаміну D сприяє правильному функціонуванню імунної системи. Однак важливо пам’ятати, що надмірна калькість пов’язана з утворенням відкладень кальцію в м’яких тканинах.

Має антиоксидантну дію, є імуномодулятором. Захищає організм людини від можливого негативного впливу середовища.

Де міститься вітамін D: присутній в небагатьох продуктах, але може синтезуватися в шкірі під дією сонячних променів. Серед головних джерел вітаміну D – жирна риба, яйця та молочні продукти

Для чого: зменшує проникність і ламкість капілярних судин – особливо в поєднанні з аскорбіновою кислотою.

Де шукати вітамін P: якщо овоч має червоний відтінок, аж до фіолетового кольору, то велика ймовірність, що він багатий на рутин.

Серед таких овочів щавель, томат, солодкий червоний перець і інші продукти.

Для чого: вітамін PP або нікотинова кислота бере участь у вуглеводному і білковому обмінах, сприятливо позначається на серцевому м’язі, розширює судини, покращує роботу печінки.

Де міститься вітамін PP: хоча назва “нікотинова кислота” і викликає асоціації з курінням, насправді це вітамін, важливість якого не менше, ніж у представників інших груп елементів.

PP впливає на окислювально-відновні процеси та рівень холестерину, допомагає в роботі печінки.

Отримати нікотинову кислоту можна з моркви, цибулі та шпинату.

Фото: Unsplash

