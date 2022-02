Усе, що потрібно знати про тероборону: як потрапити, куди телефонувати

У цей непростий для держави період українці єдині, як ніколи раніше.

Усі громадяни від малого до старого намагаються всіма способами допомогти країні вистояти.

Поки наші мужні воїни боронять землю на передовій, жінки з дітьми плетуть маскувальні сітки на танки й збирають гуманітарну допомогу, а небайдужі чоловіки виходять на варту своїх рідних міст.

Розповідаємо, що таке тероборона та як вступити до її лав.

Територіальною обороною називають комплекс заходів, спрямованих на захист населення, територій та майна в разі виникнення загрози.

Тероборона існувала й у мирні часи.

Зараз же вона посилена через воєнний стан і особливо небезпечне становище.

Під час комплектування загонів тероборони враховується чисельність населення певних територій, кількість охочих вступити до рядів і час, потрібний на підготовку захисників.

У період воєнного стану до тероборони приєднується територіальний резерв.

У мирні часи до в її лавах здебільшого офіцерський склад та військовослужбовці, що працюють на контрактній основі.

Резервістом може стати кожен повнолітній громадянин України віком до 57 років.

Для цього не обов’язково мати досвід військової служби.

Жінки також мають право вступити до тероборони.

До речі, охочі можуть підписати контракт резервістів тероборони або ж стати добровольцями.

Вимоги до стану здоров’я й фізичної підготовки територіальних захисників не такі суворі, як у контрактників.

Перед такою службою добровольці мають пройти професійний та психологічний відбір, а також підписати контракт.

Охочі стати членами тероборони, що не служили в армії й не проходили підготовку заздалегідь, мають прийняти присягу.

Проте здебільшого в тероборону добровольцями вступають колишні військовослужбовці.

Найкращим варіантом, звісно, залишається вступ до лав тероборони.

За відсутності такої можливості слід телефонувати на гарячу лінію за номером 0800 507 028.

Він указаний на офіційному сайті Територіальної оборони ВСУ.

Також можна знайти контакти представників тероборони місті, де ви зараз перебуваєте.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.

Фото: Міністерство оборони України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.