Дія ТВ: як налаштувати українське телебачення у застосунку

В Дії з’явилась можливість переглядати українські телеканали.

Нову функцію створила Міністерство цифрової трансформації разом зі стрімінговим сервісом Megogo.

Тепер українці можуть дивитися телетрансляцію у самому застосунку. Функція називається “Дія TV”.

Ранок у Великому Місті розповідає, як під’єднати нову функцію.

Потрібно слідувати інструкції:

Сервіс вже доступний на всіх сучасних смартфонах, що працюють на iOS (iPhone) та Android.

Детальніше про те, як налаштувати нову функцію, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як переказати гроші українській армії в Дії.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.