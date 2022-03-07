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ICTV Ранок 07.03.2022 17:00
07.03.2022 17:00
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Дія ТВ: як налаштувати українське телебачення у застосунку

Дія ТВ: як налаштувати українське телебачення у застосунку

В Дії з’явилась можливість переглядати українські телеканали.

Нову функцію створила Міністерство цифрової трансформації разом зі стрімінговим сервісом Megogo.

Тепер українці можуть дивитися телетрансляцію у самому застосунку. Функція називається “Дія TV”.

Ранок у Великому Місті розповідає, як під’єднати нову функцію.

Як налаштувати та дивитися Дія TV

Як дивитися Дія TV

Потрібно слідувати інструкції:

  • Оновити свою “Дію” до актуальної версії в магазині;
  • Зайти в розділ “Послуги”;
  • Вибрати зі списку “Дія TV” і трансляція почнеться автоматично.

Сервіс вже доступний на всіх сучасних смартфонах, що працюють на iOS (iPhone) та Android.

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Детальніше про те, як налаштувати нову функцію, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як переказати гроші українській армії в Дії.

Фото: Рexels

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Теги: Дія, новини, українське телебачення
07.03.2022 17:00



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