Без обмежень: куди тепер можна витратити тисячу за вакцинацію

На що українці тепер можуть витратити тисячу повний курс щеплення?

На початку 2022 року вакциновані українці почали масово отримувати гроші за вакцинацію.

Тоді 1000 грн за 2 дози щеплення можна було витратити на похід у кіно, театр або на книжки в спеціалізованих магазинах.

Проте війна все змінила. Відтепер кожна гривня для багатьох українців життєво важлива, тож влада вирішила підкорегувати систему “єПідтримки”.

Розповідаємо, на що тепер можна витратити тисячу за вакцинацію.

Від 2 березня 2022 року всі, хто має кошти на спеціальній картці, може розплатитися нею в будь-якому місці, де приймають картки.

Українці можуть придбати їжу чи інші необхідні товари на власний розсуд.

Пенсіонери віком від 60 років раніше вже отримали можливість платити спеціальною карткою за комунальні послуги.

З 28 лютого оплата платіжок грошима за вакцинацію стала доступна й для людей І або ІІ групи інвалідності.

Витратити гроші з “єПідтримки” можна й на потреби наших хоробрих захисників.

Зробити це можна просто в додатку “Дія” або на сайті portmone.com.

Перевести на спеціальний рахунок можна всі гроші або ж залишок.

Будьмо небайдужими, наші захисники зараз украй потребують нашої підтримки.

Фото: Міністерство оборони України, diia.gov.ua

