Сповіщення про завершення повітряної тривоги: який додаток встановити та що потрібно знати

Киян почали сповіщувати про початок та закінчення повітряної загрози.

Україна живе вже п’ятий день в умовах воєнного стану та війни.

Дедалі частіше в столиці лунають сигнали сирен, які сповіщають про загрозу.

З 28 лютого, офіційний Telegram-канал КМДА та мобільний додаток “Київ Цифровий” почали інформувати про закінчення повітряної тривоги.

Тепер мешканці Києва оперативніше отримують інформацію про тривогу та ризики ракетного удару.

Відтак, спочатку приходять повідомлення про початок повітряної атаки.

А згодом сповіщають про відбій.

Завантажити мобільний додаток можна в:

App Store

Google Play

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перелік офіційних джерел інформації.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.