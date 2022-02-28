Сповіщення про завершення повітряної тривоги: який додаток встановити та що потрібно знати

Киян почали сповіщувати про початок та закінчення повітряної загрози.
Україна живе вже п’ятий день в умовах воєнного стану та війни.
Дедалі частіше в столиці лунають сигнали сирен, які сповіщають про загрозу.
З 28 лютого, офіційний Telegram-канал КМДА та мобільний додаток “Київ Цифровий” почали інформувати про закінчення повітряної тривоги.Також по темі: "Ні" фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації Усе, що потрібно знати про тероборону: як потрапити, куди телефонувати На варті нашої безпеки: українські зірки, що пішли воювати
Тепер мешканці Києва оперативніше отримують інформацію про тривогу та ризики ракетного удару.
Відтак, спочатку приходять повідомлення про початок повітряної атаки.
А згодом сповіщають про відбій.
Завантажити мобільний додаток можна в:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про перелік офіційних джерел інформації.
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