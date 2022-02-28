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ICTV Ранок 28.02.2022 15:19
28.02.2022 15:19
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Сповіщення про завершення повітряної тривоги: який додаток встановити та що потрібно знати

Сповіщення про завершення повітряної тривоги: який додаток встановити та що потрібно знати

Киян почали сповіщувати про початок та закінчення повітряної загрози.

Україна живе вже п’ятий день в умовах воєнного стану та війни.

Дедалі частіше в столиці лунають сигнали сирен, які сповіщають про загрозу.

З 28 лютого, офіційний Telegram-канал КМДА та мобільний додаток “Київ Цифровий” почали інформувати про закінчення повітряної тривоги.

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Тепер мешканці Києва оперативніше отримують інформацію про тривогу та ризики ракетного удару.

Відтак, спочатку приходять повідомлення про початок повітряної атаки.

А згодом сповіщають про відбій.

Завантажити мобільний додаток можна в:

App Store

Google Play

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перелік офіційних джерел інформації.

Фото: Unsplash

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Теги: війна, Київ, кияни, мобільний додаток
28.02.2022 15:19



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