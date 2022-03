Подаруй мені Джавелін замість Dyson: актуальні привітання з 8 березня в листівках

Найкращі привітання з 8 березня в листівках, актуальні для сьогодення.

8 березня 2022 стало особливим днем для всіх українських дівчат.

Міжнародний день солідарності й боротьби за права жінок зараз символічний, як ніколи, адже тепер ми щохвилини виборюємо свою свободу в умовах війни.

Попри бойові дії й постріли, потрібно знаходити приводи для посмішки, адже всім нам іноді потрібно відволікатися від страхіття навколо.

Факти ICTV створили оригінальні й актуальні листівки, що бодай трохи піднімуть настрій у цей день.

Сьогодні для кожної українки мир — це найкращий подарунок, із яким не порівняються жодні дорогоцінності й прикраси.

Ще рік тому всі дівчата мріяли про чудо-фен, який вирівнює й закручує волосся. Зараз же громадянок України несказанно потішить новенький Джавелін, яким можна оборонятися від окупантів.

Ну й куди ж без легендарної фрази, яку адресував український військовий російським загарбникам на острові Зміїний…

Попри те, що окупанти зруйнували центр колишньої столиці України, у наших серцях завжди житиме надія на те, що незабаром ми гулятимемо відбудованими вуличками Харкова.

Після подій, що почалися 24 лютого, слово “паляниця” стало справжнім символом українського народу.

Українці — непереможний народ! Яка ще нація здатна викрасти ворожу техніку на тракторі? Після того, як наші фермери самостійно відтягували танки окупантів, кожна українка мріє про такий подарунок від коханого.

Головне фото: Pexels

