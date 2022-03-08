Руйнуємо стереотипи: чим насправді займаються жінки 8 березня цьогоріч – картинки

Добірка мотиваційних картинок про жінок на 8 березня 2022.
Міжнародний жіночий день цього року став дійсно особливим.
За мирних часів тисячі жінок вийшли б на марш на захист фемінізму, але війна змінила все.
Українки вже давно зруйнували стереотипи про те, що жіноча стать — слабка.
Замість квітів у руках багатьох дівчат опинилися автомати, а всі побажання затьмарила одна мрія: мирне небо над головою.
Команда інтернет-ресурсу Гендер в деталях створила декілька потужних листівок, що змушують вкотре повірити в нашу перемогу.
Чим насправді займаються жінки 8 березня цього року?
Воля й мужність українок вражають увесь світ. Наші тендітні й прекрасні жінки готові не спати ночами й ризикувати життям, аби допомогти Батьківщині в боротьбі за свободу.
Вони не бояться відкрито погрожувати нахабним окупантам, виходити на мітинги й присоромлювати світових лідерів за їхню бездіяльність.
Наші дівчата воюють на кількох фронтах одразу: і на гуманітарному, і на інформаційному, і на територіальному.
Дизайнерці Наталі Лобач вдалося дуже яскраво передати через картинки всю сутність незламних українок.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оригінально привітати дівчину з 8 березня 2022.
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