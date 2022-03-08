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ICTV Ранок 08.03.2022 11:30
08.03.2022 11:30
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Руйнуємо стереотипи: чим насправді займаються жінки 8 березня цьогоріч – картинки

Руйнуємо стереотипи: чим насправді займаються жінки 8 березня цьогоріч – картинки

Добірка мотиваційних картинок про жінок на 8 березня 2022.

Міжнародний жіночий день цього року став дійсно особливим.

За мирних часів тисячі жінок вийшли б на марш на захист фемінізму, але війна змінила все.

Українки вже давно зруйнували стереотипи про те, що жіноча стать — слабка.

Замість квітів у руках багатьох дівчат опинилися автомати, а всі побажання затьмарила одна мрія: мирне небо над головою.

Команда інтернет-ресурсу Гендер в деталях створила декілька потужних листівок, що змушують вкотре повірити в нашу перемогу.

Чим насправді займаються жінки 8 березня цього року?

Воля й мужність українок вражають увесь світ. Наші тендітні й прекрасні жінки готові не спати ночами й ризикувати життям, аби допомогти Батьківщині в боротьбі за свободу.

Вони не бояться відкрито погрожувати нахабним окупантам, виходити на мітинги й присоромлювати світових лідерів за їхню бездіяльність.

Наші дівчата воюють на кількох фронтах одразу: і на гуманітарному, і на інформаційному, і на територіальному.

Дизайнерці Наталі Лобач вдалося дуже яскраво передати через картинки всю сутність незламних українок.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оригінально привітати дівчину з 8 березня 2022.

Головне фото: Pexels

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Теги: 8 Березня, війна в Україні, привітання
08.03.2022 11:30



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