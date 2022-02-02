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ICTV Ранок 02.02.2022 10:45
02.02.2022 10:45
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5 ознак повномасштабної війни: як українці дізнаються про початок активних бойових дій?

5 ознак повномасштабної війни: як українці дізнаються про початок активних бойових дій?

Все, що потрібно знати про характерні ознаки війни.

Через можливий напад на Україну Рада безпеки ООН провела термінове засідання.

Росія звинувачення на свою адресу назвала “втручанням у внутрішні справи”.

Погрози, залякування і атаки – звична тактика Кремля за останні вісім років.

Та виникає питання, як прості українці дізнаються, якщо розпочнуться повномасштабні наступальні дії Росії?

5 ознак великої війни

Терористичні акти

Перша ознака — терористичні акти.

Агресор намагається проникнути вглиб території і чинити диверсійні акти, аби відволікти увагу та розпорошити сили оборони.

Керівник центру військово-правових досліджень, Олександр Мусієнко говорить:

— Зараз ми спостерігаємо, як кібер замінування аеропортів, шкіл і це відбувається ледь не кожного тижня.

Нині у ЗМІ дуже багато повідомлень щодо саме цієї ознаки масштабного вторгнення агресора.

Нещодавно агент військової розвідки Росії планував серію терактів в Одесі.

СБУ затримала завербованого ним виконавця і опублікувало телефонну розмову, в якій йдеться зокрема про підпал офісних приміщень волонтерських організацій.

Нещодавно також у Києві викрили агента російських спецслужб, який збирав інформацію про працівників українських спецслужб, зокрема СБУ.

А у Харкові затримали агента ФСБ, який збирав дані про українські військові розробки.

Відключення електроенергії

Друга характерна ознака — масштабне відключення електроенергії, якщо немає автономних чи резервних систем енергозабезпечення, а також мобільного зв’язку та інтернету.

Експерт вважає, що потенційно обліковий запис кожного користувача може бути зламаний і використаний для розсилки спаму, для бот-атак, це коли лягають сайти, для розсилки вірусів, які блокують фактично вашого програмного забезпечення на певний час.

Важливо про це пам’ятати.

Так само як не відкривати спам-листи чи інші листи, які приходять від невідомих користувачів і містять якісь додані файли, відео або інші файли, тому що це може бути використано для блокування нормальної роботи мереж.

Українська влада має подбати про листівки з відповідною інформацією, що робити та куди йти. Їх мають роздавати на вулицях чи відправити Укрпоштою заздалегідь, наголошують експерти.

Також по темі: Війна чи мир: 5 сценаріїв розвитку подій в Україні Після нападу на Україну на Росію чекає крах? Сумні сценарії для Кремля у разі великої війни Рубль летить у прірву? Що буде з Росією у разі повномасштабної війни проти України

Які є ще риси війни?

Чи має українська влада план?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про масові замінування українських шкіл.

Фото: Рexels

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Теги: війна, Війна на Донбасі, Росія, Україна
02.02.2022 10:45



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