5 ознак повномасштабної війни: як українці дізнаються про початок активних бойових дій?

Все, що потрібно знати про характерні ознаки війни.

Через можливий напад на Україну Рада безпеки ООН провела термінове засідання.

Росія звинувачення на свою адресу назвала “втручанням у внутрішні справи”.

Погрози, залякування і атаки – звична тактика Кремля за останні вісім років.

Та виникає питання, як прості українці дізнаються, якщо розпочнуться повномасштабні наступальні дії Росії?

Перша ознака — терористичні акти.

Агресор намагається проникнути вглиб території і чинити диверсійні акти, аби відволікти увагу та розпорошити сили оборони.

Керівник центру військово-правових досліджень, Олександр Мусієнко говорить:

Нині у ЗМІ дуже багато повідомлень щодо саме цієї ознаки масштабного вторгнення агресора.

Нещодавно агент військової розвідки Росії планував серію терактів в Одесі.

СБУ затримала завербованого ним виконавця і опублікувало телефонну розмову, в якій йдеться зокрема про підпал офісних приміщень волонтерських організацій.

А у Харкові затримали агента ФСБ, який збирав дані про українські військові розробки.

Друга характерна ознака — масштабне відключення електроенергії, якщо немає автономних чи резервних систем енергозабезпечення, а також мобільного зв’язку та інтернету.

Важливо про це пам’ятати.

Так само як не відкривати спам-листи чи інші листи, які приходять від невідомих користувачів і містять якісь додані файли, відео або інші файли, тому що це може бути використано для блокування нормальної роботи мереж.

Українська влада має подбати про листівки з відповідною інформацією, що робити та куди йти. Їх мають роздавати на вулицях чи відправити Укрпоштою заздалегідь, наголошують експерти.

Які є ще риси війни?

Чи має українська влада план?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.

