Відкласти паніку: чому не варто недооцінювати українську армію?

Хто та якими способами захищає Україну від ворога?

Уявімо ситуацію: Ростовська область Російської Федерації, 28 кілометрів від українського кордону.

Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ не наступають. Але тренуються. І грузнуть.

У розпал активної фази військових навчань 10 танків другої за могутністю армії у світі зупиняють усю колону.

Вони зіштовхуються із підлим ворогом – багнюкою!

Звісно, применшувати військову міць супротивника не варто.

Але й українські ЗСУ не пасуть задніх. Розповідаємо, чому наша армія дійсно варта поваги.

Нас не зламав Іловайський котел. Не зламало Дебальцеве.

І не зламав Донецький аеропорт.

Наша армія стояла на своїх позиціях, захищаючи рідну землю у найкритичніші моменти.

Голова ГО «Безпека і взаємодія» Семен Кабакаєв описав початок довгого й тернистого шляху українських військових.

Та попри все ми змогли дати відсіч.

Чи вистоїмо ми зараз? Без сумніву!

Істерія – супротивник номер один всередині країни.

Дивно, що на восьмому році війни досі є українці, які через нерозуміння, брак інформації та засмічений фейками інфопростір піддаються паніці, пакують тривожні валізки й тікають подалі на Захід.

Полковник ЗСУ Анатолій заспокоює:

Головна мета ворога – дестабілізувати ситуацію за допомогою інформаційної війни.

Але якщо кожен з нас буде свідомо ставитися до новин, йому це не вдасться.

Ми змогли, фактично, відновити армію.

Політичне керівництво вкладало дуже багато в розробку техніки.

І тепер ми бачимо такі комплекси як «Богдана», які проходять артилерійські випробування.

Хтось із вас може подумати, що і в росіян бойовий досвід – ого-го!

Дійсно, для Росії війна – це спосіб існування! Спершу Чечня, потім Грузія, Україна і Сирія.

От тільки порівнювати ці конфлікти не можна, адже РФ звикла нападати на слабких.

Одна справа обстрілювати сирійські міста, де здебільшого ховається мирне населення, зовсім інша – коли тебе зустрічають підготовлені і високо Мотивовані Збройні сили України на своїй рідні землі!

Що буде в разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну?

Які технічні характеристики нашої армії покращилися за останній рік?

Невже зараз Україна має найсильнішу армію за всю історію свого існування?

Детальніше дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Міністерство оборони України

