Відкласти паніку: чому не варто недооцінювати українську армію?

Хто та якими способами захищає Україну від ворога?

Уявімо ситуацію: Ростовська область Російської Федерації, 28 кілометрів від українського кордону.

Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ не наступають. Але тренуються. І грузнуть.

У розпал активної фази військових навчань 10 танків другої за могутністю армії у світі зупиняють усю колону.

Вони зіштовхуються із підлим ворогом – багнюкою!

Звісно, применшувати військову міць супротивника не варто.

Але й українські ЗСУ не пасуть задніх. Розповідаємо, чому наша армія дійсно варта поваги.

Загартовування війною

Нас не зламав Іловайський котел. Не зламало Дебальцеве.

І не зламав Донецький аеропорт.

Наша армія стояла на своїх позиціях, захищаючи рідну землю у найкритичніші моменти.

Голова ГО «Безпека і взаємодія» Семен Кабакаєв описав початок довгого й тернистого шляху українських військових.

Збройних Сил, як таких, 1 2014 році не було. Очільниками Міноборони були громадяни РФ, мета яких стояла зруйнувати українську армію. Техніка яка стояла, вона вся потребувала ремонту. Пального не було, форми не було, була інституція яка помирала.

Та попри все ми змогли дати відсіч.

Чи вистоїмо ми зараз? Без сумніву!

Хто ж головний ворог України?

Істерія – супротивник номер один всередині країни.

Дивно, що на восьмому році війни досі є українці, які через нерозуміння, брак інформації та засмічений фейками інфопростір піддаються паніці, пакують тривожні валізки й тікають подалі на Захід.

Полковник ЗСУ Анатолій заспокоює:

Не піддавайтесь паніці та зберігайте спокій. Війна триває вже давно. Аналізуйте інформаційні джерела, критично мисліть, дотримуйтесь інформаційної гігієни. І найголовніше – це спокій. Вірте в ЗСУ, і все буде добре!

Головна мета ворога – дестабілізувати ситуацію за допомогою інформаційної війни.

Але якщо кожен з нас буде свідомо ставитися до новин, йому це не вдасться.

Бойовий досвід

Ми змогли, фактично, відновити армію.

Політичне керівництво вкладало дуже багато в розробку техніки.

І тепер ми бачимо такі комплекси як «Богдана», які проходять артилерійські випробування.

– У нас є дуже багато інших розробок, які вже стоять на озброєнні, або найближчим часом стануть на озброєння, – запевнив Семен Кабакаєв.

Хтось із вас може подумати, що і в росіян бойовий досвід – ого-го!

Дійсно, для Росії війна – це спосіб існування! Спершу Чечня, потім Грузія, Україна і Сирія.

От тільки порівнювати ці конфлікти не можна, адже РФ звикла нападати на слабких.

Одна справа обстрілювати сирійські міста, де здебільшого ховається мирне населення, зовсім інша – коли тебе зустрічають підготовлені і високо Мотивовані Збройні сили України на своїй рідні землі!

Що буде в разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну?

Які технічні характеристики нашої армії покращилися за останній рік?

Невже зараз Україна має найсильнішу армію за всю історію свого існування?

Детальніше дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рейтинг найкращих армій світу.

Фото: Міністерство оборони України

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