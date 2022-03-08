Обіцяють перемогу й обіймають: українські зірки привітали жінок зі святом 8 березня

Хто з українських зірок привітав жінок із 8 березня.

Свято, що завжди викликало асоціації з квітами й посмішками, цього року особливе для українок.

Замість тюльпанів у руках наших жінок опинилися автомати й тканина для маскувальних сіток на танки, але вони не падають духом.

Навіть в умовах війни вони продовжують дарувати свою доброту й красу оточенню.

Українські зірки також вирішили підбадьорити дівчат у цей день.

Розповідаємо, як популярні українці вітають жінок із 8 березня.

Хто з українських зірок привітав жінок зі святом 8 березня?

Слава Дьомін

Відомий український радіоведучий Слава Дьомін потішив підписниць зворушливим відеопривітанням від ЗСУ.

Захисники України подякували дівчатам за підтримку й молитви, а також пообіцяли забезпечити мирне небо над головами вже найближчим часом.

– Ми обов’язково наступного року купимо тюльпани в 10 разів дорожче! І через це обурюватимемося, але вам цього не покажемо. Проте це буде наступного року в новій героїчній країні, – написав Слава у своєму дописі.

З такими надійними захисниками немає сумнівів у тому, що наступне 8 березня буде щасливим днем у вільній Україні!

Олег Винник

Український серцеїд також написав приємні слова для українок.

Олег привітав усіх жінок, мам, бабусь, дівчат і дівчаток зі Святом Весни.

– Весну не стримати! Перемогу не стримати! Свято не відібрати! Україну не здолати! – написав Винник у пості в Інстаграм.

Співак також порівняв перемогу з весною, яка вже настала.

Алекс Топольський

Головний Холостяк країни Алекс Топольський привітав усіх жінок із 8 березня в Stories.

Він подякував усім представницям прекрасної статі за те, що вони існують.

Сьогодні такі слова звучать особливо щиро, адже українки допомагають хлопцям боронити рідну землю від окупантів, як ніколи раніше.

Дмитро Гордон

Не утримався від привітань і відомий журналіст Дмитро Гордон.

Він пообіцяв усім дівчатам, що ми скоро переможемо й оприлюднив фото з усміхненою дружиною.

Андрій Хливнюк

Лідер гурту Бумбокс, який нещодавно вступив до лав тероборони вирішив оригінально привітати зі святом усіх чоловіків, що втекли від призову, натякаючи на їхню слабкість.

Андрій оприлюднив свою світлину із незвичним привітанням у Stories.

Макс Барських

Популярний український співак, що напередодні написав пісню, присвячену весні й війні, також приєднався до привітань дівчат.

– Я знаю, у нас ще будуть мирні дні й будуть свята, а сьогодні міцно вас обіймаю, мами, сестри, дружини та дівчатка. З 8 березня! – написав у пості з відеозверненням Макс.

Такі теплі слова зараз особливо необхідні нашим жінкам!

Потап

Продюсер і виконавець Олексій Потапенко на своїй сторінці в Інстаграм оприлюднив пост, у якому захоплюється силою й красою наших дівчат.

На відео зображені українські військові-захисниці.

– Вона виблискує різнобарвними фарбами, як діамант! Але не дай Бог вам її роздратувати! Дівчата, ви ж там не сильно їх… Вони й так бідні, голі, босі, та ще й злодійкуваті, приперлися на нашу землю… Російські чоловіки… Ой, краще здавайтеся в полон, бо я знаю наших дівчат, якщо вони вже завелися, то краю не буде! Слава жінкам ЗСУ! Слава Україні! З 8 березня, любі! – написав Потап.

Ось так жартівливо привітав усіх прекрасних дівчат продюсер, піднявши підписницям настрій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим насправді займаються жінки 8 березня цьогоріч.

Фото: slavademin_official, realpotap, alexander_topolsky

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