Обіцяють перемогу й обіймають: українські зірки привітали жінок зі святом 8 березня

Хто з українських зірок привітав жінок із 8 березня.

Свято, що завжди викликало асоціації з квітами й посмішками, цього року особливе для українок.

Замість тюльпанів у руках наших жінок опинилися автомати й тканина для маскувальних сіток на танки, але вони не падають духом.

Навіть в умовах війни вони продовжують дарувати свою доброту й красу оточенню.

Українські зірки також вирішили підбадьорити дівчат у цей день.

Розповідаємо, як популярні українці вітають жінок із 8 березня.

Відомий український радіоведучий Слава Дьомін потішив підписниць зворушливим відеопривітанням від ЗСУ.

Захисники України подякували дівчатам за підтримку й молитви, а також пообіцяли забезпечити мирне небо над головами вже найближчим часом.

З такими надійними захисниками немає сумнівів у тому, що наступне 8 березня буде щасливим днем у вільній Україні!

Український серцеїд також написав приємні слова для українок.

Олег привітав усіх жінок, мам, бабусь, дівчат і дівчаток зі Святом Весни.

Співак також порівняв перемогу з весною, яка вже настала.

Головний Холостяк країни Алекс Топольський привітав усіх жінок із 8 березня в Stories.

Він подякував усім представницям прекрасної статі за те, що вони існують.

Сьогодні такі слова звучать особливо щиро, адже українки допомагають хлопцям боронити рідну землю від окупантів, як ніколи раніше.

Не утримався від привітань і відомий журналіст Дмитро Гордон.

Він пообіцяв усім дівчатам, що ми скоро переможемо й оприлюднив фото з усміхненою дружиною.

Лідер гурту Бумбокс, який нещодавно вступив до лав тероборони вирішив оригінально привітати зі святом усіх чоловіків, що втекли від призову, натякаючи на їхню слабкість.

Андрій оприлюднив свою світлину із незвичним привітанням у Stories.

Популярний український співак, що напередодні написав пісню, присвячену весні й війні, також приєднався до привітань дівчат.

Такі теплі слова зараз особливо необхідні нашим жінкам!

Продюсер і виконавець Олексій Потапенко на своїй сторінці в Інстаграм оприлюднив пост, у якому захоплюється силою й красою наших дівчат.

На відео зображені українські військові-захисниці.

Ось так жартівливо привітав усіх прекрасних дівчат продюсер, піднявши підписницям настрій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим насправді займаються жінки 8 березня цьогоріч.

