Якщо немає зв’язку: як користуватися національним роумінгом?

Усе, що потрібно знати про національний роумінг.

Вороги роблять усе, щоб дезорієнтувати українців.

Вони обстрілюють домівки мирного населення, руйнують садки й школи, а також намагаються зробити все, щоб ми не мали змоги комунікувати одне з одним.

Через пошкодження мережі в багатьох регіонах України почалися проблеми зі зв’язком.

Проте Держспецзв’язку знайшли спосіб розв’язання цієї проблеми.

Розповідаємо, що таке національний роумінг та як до нього під’єднатися.

Така система дозволяє абонентам під’єднатися до мережі інших операторів без наявності картки.

Національний роумінг у тестовому режимі вже запустили компанії lifecell, Vodafone та Київстар за підтримки Держспецзв’язку, Національної комісії, що регулює сфери електронних і радіокомунікацій, а також Міністерства цифрової трансформації.

Користувачі пристроїв з операційною системою Android мають зайти в налаштування, обрати пункт Мобільна мережа або Підключення й натиснути на опцію Оператор.

Власникам телефонів на базі iOS слід зайти в Параметри, обрати опцію Стільникові дані й натиснути на Вибір мережі.

Після цього варто обрати одну з доступних запропонованих мереж (LIFECELL, Vodafone UA, UA-KYIVSTAR).

Якщо реєстрація з першого разу дала збій, спробуйте через деякий раз ще раз або ж оберіть іншу мережу.

Після виконання всіх попередніх кроків перевірте з’єднання й можливість відправляти повідомлення.

Щодня бажано пробувати підключитися до мережі свого оператора.

Зробити це можна вручну або ж налаштувати автоматичний вибір мережі.

Зверніть увагу на те, що гроші з рахунку списуватимуться відповідно до умов тарифного плану вашого оператора.

До речі, у період війни абоненти, що не мають достатньо коштів на мобільному рахунку, зможуть надалі користуватися послугами операторів.

Фото: Pexels

