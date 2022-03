Життєво важливий препарат: як дізнатися адреси аптек, де є інсулін

Як дізнатися, у яких аптеках наявний інсулін.

Війна вже забрала життя сотень невинних людей, що постраждали через амбіції шаленого диктатора Путіна.

На жаль, в умовах бойових дій люди продовжують помирати не тільки від поранень зброєю, а й від нестачі надважливих ліків.

Хворі на діабет українці зараз вкрай потребують підтримки, адже через війну чимало аптек закрилися, а пошук інсуліну перетворився на жахливий квест.

Розповідаємо, як дізнатися адреси аптек, де можна отримати інсулін.

МОЗ потурбувалося про українців і створило окремий список аптек для тих, хто потребує інсуліну.

У таблиці вказані аптеки з усіх областей, а також є окремий перелік складів із препаратом.

Зауважте, що перед походом до спеціального закладу слід зателефонувати до аптеки й упевнитися в наявності препарату, аби дарма не витрачати час на дорогу.

Посилання на таблицю: https://bit.ly/apteky_insul

Сервіс Tabletki.ua також допомагає дізнатися, у яких закладах можна отримати інсулін.

Користувачам необхідно зайти на головну сторінку сайту й обрати необхідний препарат.

Згодом сервіс покаже карту з аптеками у вашій області й навіть допоможе побудувати зручний маршрут до потрібного закладу.

Посилання: https://tabletki.ua

Хворі на діабет люди також можуть звернутися за номером 0 800 60 20 19.

Оператори гарячої лінії опрацюють заявку й підкажуть, у якій найближчій до вас аптеці можна знайти інсулін або ж направлять до вас волонтерів, що доставлять необхідний препарат.

В умовах війни особливо важливо піклуватися про своє здоров’я, адже всім нам зараз потрібні сили для боротьби.

Бережіть себе й вірте в нашу перемогу!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо не виходить викликати швидку.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.