Довго не псуються: перелік продуктів з тривалим терміном зберігання

Продукти, що можна довго зберігати вдома.

У період війни дуже важливо грамотно зробити продуктові запаси.

Комендантська година й постійна загроза обстрілів забирають можливість у будь-який момент купити всі необхідні харчі.

Тому варто раціонально придбати їжу, що зможе лежати вдома протягом місяців.

Розповідаємо, які продукти можна зберігати тривалий час.

Пам’ятайте, що навіть такі продукти потрібно правильно зберігати.

Тримайте їх якомога далі від вологи при кімнатній температурі.

Запасайтеся з розумом, подбайте про тих, кому може не вистачити їжі через чиюсь жадібність.

Фото: Pexels

