“Зупинити Кремль”: як у різних країнах підтримують Україну?

“Зупинити Путіна”. З таким гаслом по всьому світу українські діаспори, європейські депутати, іноземні активісти організовують мирні акції на підтримку України.

Тисячі людей по всьому світу почали виходити на мітинги, щоб привернути увагу до загрози, що нависла над Україною.

Серед, тих, хто висловлює свою активну громадянську позицію політичні діячі, емігранти, а також просто небайдужі люди, які розуміють, що й війни немає кордонів і після наступу на Україну Кремль навряд чи зупиниться.

Ранок у Великому Місті розповість, як у різних країнах світу підтримують українців.

У цьому європейському місті всіх небайдужих покликала місцева організація українців, які написали колективного листа з проханням підтримки. І їх почули.

Депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічус запевнив, що Європа розуміє, звідки йде загроза, і проти кого вона спрямована, адже з 2014 року відбулися зміни в оцінці ситуації.

Загалом, понад двісті законодавців зі Сполучених Штатів Америки та Європи звернулись із закликом до урядів своїх країн зробити все можливе для деескалації напруги через скупчення російських військ біля кордонів України.

У центрі Берліну активісти зібрали мітинг, який став одним з наймасовіших в країні.

Протести організувала українська діаспора, але до неї приєдналися й інші прихильники демократії, зокрема відомий російський опозиціонер Ігор Ейдман – громадянин Росії, який емігрував до Німеччини.

Основним гаслом протесту стало твердження: “Війна не має кордонів”.

У понад десяти містах, зокрема у Стамбулі, зібралися активісти, до яких приєднався Василь Бондар, посол України в Туреччині.

– Для нас дійсно важливо сьогодні у всьому світі провести такий флешмоб, який показує, що українці у всьому світі єдині на підтримку миру та стабільності в нашій державі. Туреччина – дружня для нас країна, – запевнив дипломат.

Сотні людей разом таким жестом подякували Туреччині за знак солідарності та висловили свою солідарність з Україною в дуже непростий час.

