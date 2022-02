Що робити, якщо чутно сигнал тривоги

На тлі останніх подій в Україні, важливо бути готовими до всього.

Головна зброя кожної людини під час бойових дій – це тверезий розум і здатність вибудовувати чіткий план подальших дій.

Паніка діє гірше за будь-якого ворога, адже здатна спровокувати на необдумані вчинки й повну втрату контролю над ситуацією.

Розповідаємо, що потрібно робити, коли звучить сигнал тривоги.

Природа заклала в людину інстинкт самозбереження, та бувають випадки, коли потрібно покладатися тільки на розум.

Ні в якому разі не починайте вибігати на вулицю. Головна ваша задача – це опинитися поряд із джерелом для передачі інформації: телебачення, радіоприймач, комп’ютер, телефон і т.д.

Не варто читати неперевірену інформацію в маловідомих ЗМІ.

Намагайтеся прислухатися до офіційних загальнодержавних мовників, які у випадку небезпеки дадуть рекомендації щодо подальших дій.

Варто запам’ятати, що справжня сирена, яка сповіщає населення про тривогу, звучить щонайменше три хвилини.

За умов навчальної тривоги, сигнали лунатимуть не так довго.

На загальнонаціональних мовниках звучатиме інформація про те, що відбувається насправді, а також план дій для всіх цивільних громадян.

Не варто починати імпровізувати й чинити на власний розсуд.

Державні органи заздалегідь підготовані до небезпечних ситуацій і точно зможуть дати дієві рекомендації щодо того, як уберегти своє життя.

За можливості підтримуйте зв’язок з усіма близькими.

Важливо знати, у яке укриття вони прямуватимуть, аби знайти їх, коли тотальна загроза для життя мине.

Нагадайте їм про всі важливі документи й речі першої потреби.

Пам’ятайте про те, що сигнал тривоги лунаєте саме для того, щоб уберегти вас від можливої загрози.

Сирену для того й вигадали, щоб допомогти населенню й надати рекомендації, які врятують життя.

Ото, тільки-но почувши гудіння, не варто панікувати й хапатися за голову, адже воно – наш вірний помічник.

