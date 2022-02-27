Поборемо цю нечисть разом! Як допомогти зупинити ворога

Генеральний штаб ЗСУ просить про допомогу у зупинці ворога.
Ваші прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом!
Основне завдання – знищити або вивести з ладу усі можливі системи управління противника та роботи його тилу.
Використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:
- демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
- робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
- будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
- активно використовуйте саморобні запалювальні засоби;
- руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури;
- підвищуйте активність у нічний час та сутінки.
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Фото: ЗСУТакож по темі: Як допомогти українській армії просто зараз "Ні" фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації "Ні" фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації