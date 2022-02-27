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ICTV Ранок 27.02.2022 18:10
27.02.2022 18:10
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Поборемо цю нечисть разом! Як допомогти зупинити ворога

Поборемо цю нечисть разом! Як допомогти зупинити ворога

Генеральний штаб ЗСУ просить про допомогу у зупинці ворога.

Ваші прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом!

Основне завдання – знищити або вивести з ладу усі можливі системи управління противника та роботи його тилу.

Використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:

  • демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
  • робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
  • будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
  • активно використовуйте саморобні запалювальні засоби;
  • руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури;
  • підвищуйте активність у нічний час та сутінки.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як відрізнити українську техніку від російської.

Фото: ЗСУ

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Теги: війна в Україні
27.02.2022 18:10
Джерело: Вікна-новини



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