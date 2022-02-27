Поборемо цю нечисть разом! Як допомогти зупинити ворога

Генеральний штаб ЗСУ просить про допомогу у зупинці ворога.

Ваші прості дії мають велике значення в боротьбі з ворогом!

Основне завдання – знищити або вивести з ладу усі можливі системи управління противника та роботи його тилу.

Використовуйте усі можливі методи і способи боротьби:

демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;

робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;

будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;

активно використовуйте саморобні запалювальні засоби;

руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури;

підвищуйте активність у нічний час та сутінки.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як відрізнити українську техніку від російської.

Фото: ЗСУ

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