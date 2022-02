Інфогігієна під час гібридної війни: як не клюнути на гачок ворога?

Нагнітання паніки та істерії — чергова потужна хвиля гібридної війни, наголошують у Службі безпеки України.

Ніколи такого не було й от знову.

16 лютого Служба безпеки України отримала анонімне повідомлення про нібито “замінування всього Києва!”.

Або, як уточнюють правоохоронці, низки об’єктів у столиці.

Близько місяця тому “псевдомінери” вже атакували Київ: жоден із сигналів про вибухівку в метро, адміністративних будівлях та майже в сорока школах, на щастя, не підтвердився.

Ледь не щодня українців лякають то повномасштабним військовим вторгненням, то “обвалом” банків.

І все це на тлі напруженої ситуації на українських кордонах та численних заяв про ймовірність “великої” війни Росії проти України.

Збіг? Зараз розберемося!

Абсолютна більшість неправдивих повідомлень про замінування надходить із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Росії та Білорусі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

А от хто стоїть за атакою на банки та урядові сайти — наразі невідомо.

До слова, кібератака 15 лютого готувалася заздалегідь.

І хто знає, чи вдалося б її реалізувати, якби частина українців не піддалися паніці.

Так, напередодні клієнтам ПриватБанку масово почали надходити смс-ки про нібито технічну несправність.

Чимало людей одразу побігли знімати гроші з рахунків, що спричинило додаткове навантаження на систему, – зазначають експерти з кібербезпеки.

Місяць тому, у ніч із 13 на 14 січня, нашу державу вже атакували хакери.

Цілили в кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу “Дія” тощо.

На них з’явилося повідомлення від кіберзлочинців, які залякували:

Це й видало ворога. Секретар РНБО України Олексій Данілов тоді заявив, що проглядається почерк російських фахівців.

Банально, але основна рекомендація від експертів — не панікувати та не нагнітати, навіть коли це роблять всі навколо: від ЗМІ та відеоблогерів до сусідки чи окремих нардепів.

Розуміємо, сказати легко, от інша справа — зробити й заспокоїтися, коли про загрозу “великої війни” говорять вже не всередині країни, а поза її межами голови інших держав, представники урядів та навіть розвідка!

Вони ж, мовляв, точно розбираються у ситуації.

Можливо, але варто розуміти для чого і для кого робляться гучні заяви.

Засновниця ініціативи “Як не стати овочем” Оксана Мороз стверджує:

Тож, яким би тривожним для нас не був інформаційний простір, треба зберігати здоровий глузд та усвідомлювати, що ситуація дійсно перебуває під контролем.

Яких основних правил слід дотримуватися під час гібридної війни?

З яких джерел краще брати інформацію?

Чому не можна вірити соцмережам?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Unsplash

