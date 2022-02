Куди евакуюватися в разі військового вторгення в Київ — поради експерта

Військові дії надзвичайно непередбачувані. За кілька годин ситуація може докорінно змінитися, тож потрібно підготувати чіткий план дій в разі тотальної небезпеки.

Не варто сподіватися на вдачу й плисти за течією під час війни, тверезий розум має стати твоїм надійним орієнтиром.

Співробітник військової розвідки України дав поради киянам на випадок чергового наступу Росії.

Розвиток подій під час збройних сутичок вгадати не можна.

Експерт наголошує на тому, що під час особливо активних бойових дій громадянам варто залишити місто якомога швидше, аби не наражати себе й рідних на небезпеку.

Найкраще залишити епіцентр боїв протягом трьох годин після початку запеклих битв.

За словами військового, рухатися слід у напрямку, протилежному до кордону — на південний захід.

Знаковою точкою на твоєму шляху може стати Фастів.

Це невелике містечко між Житомирською й Одеською трасами може послугувати і прихистком, і проміжним пунктом під час вимушеної подорожі.

На думку експерта, людям з Правого берега не варто добиратися до протилежної частини міста, аби забрати близьких і вирушати разом.

— Якщо, наприклад, була роз’єднана родина по обидва береги, то не треба чекати, доки хтось із Лівого берега приїде. Хоч би як вам хотілось, не треба чекати своїх близьких. Ви повинні рухатись, а вони мають рухатись самостійно, — зазначив військовий Пілігрим.

На жаль, в умовах війни кожна хвилина коштує аж надто дорого, тому, щоб ніхто не застряв у місті, всі мають рухатися швидко й окремо.

Тренер спецпризначенців радить віддалитися від небезпечного міста на 30-40 кілометрів.

Бажано обирати місця із водоймами неподалік, аби мати цілодобовий доступ до води.

Потурбуйся заздалегідь про мапи. Завантаж офлайн-карту України або ж придбай паперову, аби орієнтуватися в просторі, якщо доведеться бігти лісами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати свій телефон до роботи без інтернету й зв’язку.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.