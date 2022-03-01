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ICTV Ранок 01.03.2022 16:30
01.03.2022 16:30
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На вулицю — зась: де в Україні запровадили комендантську годину

На вулицю — зась: де в Україні запровадили комендантську годину

У яких регіонах України і коли саме діє комендатська година?

Війна внесла свої корективи в наше звичне життя.

На жаль, тепер усе, до чого ми звикли раніше, змінилося.

Проте важливо розуміти, що держава запроваджує обмеження не для того, аби контролювати нас, а щоб зберегти наші життя.

Безпека громадян — найважливіший пріоритет для будь-якої влади, окрім головнокомандувачів окупанта.

Розповідаємо, де в Україні діє комендантська година й у який період не можна виходити на вулицю.

Де в Україні запровадили комендантську годину й у який період доби вона діє

Список областей

  • Волинська область – з 22.00 до 6.00;
  • Вінницька область – з 22.00 до 7.00;
  • Дніпропетровська область – з 20.00 до 6.00;
  • Донецька область – з 18.00 до 6.00;
  • Житомирська область – з 22.00 до 6.00;
  • Закарпатська область – не вводили;
  • Запорізька область – з 19.00 до 6.00;
  • Івано-Франківська область – з 22.00 до 7.00;
  • Київ – з 20.00 до 07.00;
  • Київська область – з 19.00 до 7.00;
  • Кіровоградська область – з 20.00 до 6.00;
  • Львівська область – з 22.00 до 6.00;
  • Миколаївська область – з 19.00 до 6.00;
  • Одеська область – з 19.00 до 6.00;
  • Полтавська область – з 19.00 до 6.00;
  • Рівненська область – з 22.00 до 6.00;
  • Сумська область – з 18.00 до 6.00;
  • Тернопільська область — з 22.00 до 6.00;
  • Харківська область – з 18.00 до 6.00;
  • Херсонська область – з 22.00 до 6.00; у Херсоні – з 20.00 до 6.00;
  • Хмельницька область – з 21.00 до 6.00.
  • Черкаська область – з 20.00 до 6.00;
  • Чернівецька область — з 22.00 до 6.00;
  • Чернігівська область – з 18.00 до 5.00.
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Які ще обмеження діятимуть під час комендантської години?

Варто наголосити на тому, що громадський транспорт у період комендантської години припиняє свою роботу.

Пам’ятайте про те, що станції метро в різних містах України будуть працювати, але тільки в якості підземних сховищ під час повітряної тривоги.

На власному транспорті їздити без спеціальної перепустки також не можна.

Навіть якщо ви прямуєте до укриття під час комендантської години, обов’язково беріть із собою документи, що засвідчують вашу особу.

До речі, з 1 березня в столиці також повністю припиняють продаж алкоголю.

Ця заборона діятиме й Житомирській та Миколаївській областях.

У Донецької області з першого березня також діятиме ще й спеціальний режим світломаскування, який встановлюється на 30 днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити киянам у разі небезпеки.

Фото: Міністерство оборони України

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Теги: бойові дії, війна в Україні, обмеження
01.03.2022 16:30
Джерело: Факти ICTV



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