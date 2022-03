На вулицю — зась: де в Україні запровадили комендантську годину

У яких регіонах України і коли саме діє комендатська година?

Війна внесла свої корективи в наше звичне життя.

На жаль, тепер усе, до чого ми звикли раніше, змінилося.

Проте важливо розуміти, що держава запроваджує обмеження не для того, аби контролювати нас, а щоб зберегти наші життя.

Безпека громадян — найважливіший пріоритет для будь-якої влади, окрім головнокомандувачів окупанта.

Розповідаємо, де в Україні діє комендантська година й у який період не можна виходити на вулицю.

Варто наголосити на тому, що громадський транспорт у період комендантської години припиняє свою роботу.

Пам’ятайте про те, що станції метро в різних містах України будуть працювати, але тільки в якості підземних сховищ під час повітряної тривоги.

Навіть якщо ви прямуєте до укриття під час комендантської години, обов’язково беріть із собою документи, що засвідчують вашу особу.

До речі, з 1 березня в столиці також повністю припиняють продаж алкоголю.

Ця заборона діятиме й Житомирській та Миколаївській областях.

У Донецької області з першого березня також діятиме ще й спеціальний режим світломаскування, який встановлюється на 30 днів.

Фото: Міністерство оборони України

