Загальна мобілізація в Україні: що важливо знати

Все, що потрібно знати про загальну мобілізацію.

На тлі російського вторгнення до України, Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію населення.

Ранок у Великому Місті підготував відповіді на найпоширеніші питання.

Загальна мобілізація

Що означає загальна мобілізація

Це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил України та інших військових формувань, який проводиться одночасно на всій території країни.

Загальна мобілізація не означає, що до армії призвуть усіх без винятку.

Кого призивають

До призову підлягають військовозобов’язані та громадяни України, які перебувають в резерві.

Кожний військовозобов’язаний має відповідне військове звання.

Мобілізації підлягають військовозобов’язані віком від 18 до 60 років, але першочергово призивають тих, хто має досвід у військовій справі.

Загалом всі громадяни зобов’язані з’являтися за викликом військових комісаріатів для постановки на військовий облік і визначення призначення на воєнний час.

Призивати будуть не усіх військовозобов’язаних, необхідну кількість призовників має визначити генштаб РНБО.

Кого не призиватимуть

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації такі військовозобов’язані:

заброньовані за органами державної влади, місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей;

Терміни проведення мобілізації

Протягом 90 днів з дня набрання чинності указом, тобто від 24 лютого.

Загальна чисельність мобілізованих

Точна кількість мобілізованих наразі невідома.

Генштабу ЗСУ доручили визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів.

Як проводять загальну мобілізацію

Загальну мобілізацію проводять одночасно на всій території України та стосується вона національної економіки, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій тощо.

Черги мобілізації

Перша черга — це оперативний резерв . Мова йде про військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС.

. Мова йде про військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС. Друга черга — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Мобілізаційний резерв . Під цю категорію підпадають військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

. Під цю категорію підпадають військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній. Громадський резерв. Інші громадяни, які не мають обмежень за віком чи станом здоров’я щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково у разі повномасштабної війни.

Озброєння

Президент України закликав українців допомагати відбивати російський наступ.

Для цього потрібно звернутися до військкоматів або безпосередньо до військових частин.

Процедуру спростили: при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що потрібно знати про воєнний стан.

Фото: Міністерство оборони України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.