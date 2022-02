Загальна мобілізація в Україні: що важливо знати

Все, що потрібно знати про загальну мобілізацію.

На тлі російського вторгнення до України, Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію населення.

Ранок у Великому Місті підготував відповіді на найпоширеніші питання.

Це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил України та інших військових формувань, який проводиться одночасно на всій території країни.

Загальна мобілізація не означає, що до армії призвуть усіх без винятку.

До призову підлягають військовозобов’язані та громадяни України, які перебувають в резерві.

Кожний військовозобов’язаний має відповідне військове звання.

Мобілізації підлягають військовозобов’язані віком від 18 до 60 років, але першочергово призивають тих, хто має досвід у військовій справі.

Загалом всі громадяни зобов’язані з’являтися за викликом військових комісаріатів для постановки на військовий облік і визначення призначення на воєнний час.

Призивати будуть не усіх військовозобов’язаних, необхідну кількість призовників має визначити генштаб РНБО.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації такі військовозобов’язані:

Протягом 90 днів з дня набрання чинності указом, тобто від 24 лютого.

Точна кількість мобілізованих наразі невідома.

Генштабу ЗСУ доручили визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів.

Загальну мобілізацію проводять одночасно на всій території України та стосується вона національної економіки, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій тощо.

Президент України закликав українців допомагати відбивати російський наступ.

Для цього потрібно звернутися до військкоматів або безпосередньо до військових частин.

Процедуру спростили: при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що потрібно знати про воєнний стан.

Фото: Міністерство оборони України

