Стратегія воєнної безпеки: як Україна повертатиме Донбас?

Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження стратегії воєнної безпеки України.
В офісі Президента підкреслюють, що такий стратегічний документ підготували вперше.
Про що він, та чому саме зараз?
Читай нижче.
Що відомо про цю стратегію?
Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що це фактично напрямок бачення розвитку систем оборони і безпеки держави на майбутнє.
Простіше кажучи, він передбачає впровадження комплексних заходів для оборони країни в умовах російської агресії.
Однак не всі експерти погоджуються з тим, що цей документ взагалі необхідний.
Мовляв, він несе декларативний характер і є абсолютно теоретичним.
Військовий експерт Олег Жданов каже:
Я думаю, що цю стратегію розробили для того, щоб перебити інфопривід стосовно конфронтації, яка відбувається на фронті.
Що передбачає документ?
Нинішнє впровадження стратегії воєнної оборони, зокрема, передбачає розвиток:
- систем управління військами і зброєю;
- військово-морських сил;
- протиповітряної оборони й авіації;
- ракетних військ та артилерії;
- озброєння і військової техніки.
І планове втілення документу в реальність, мовляв, наближатиме Україну до отримання членства в НАТО.
Та за словами експертів, стратегія має і мінуси.
Недоліки стратегії
На думку експертів, тотальній обороні, яка пропонується у разі повномасштабного вторгнення Росією, є набагато кращі альтернативи.
Такі, які використовують у своїх стратегіях західні держави. Наприклад, збори резерву чи партизанські загони.
Окремо експерти акцентують увагу на тезу, що Україна не ставить перед собою мету досягнути воєнного паритету з Росією. Бо це, начебто, може призвести до надмірної мілітаризації.
Та на думку фахівців, це звучить радше як своєрідна відмова від гонки озброєнь.
А для того, аби відбивати агресію ворога, слід не просто бути рівним з ним, але й намагатися перевершити.
Крім того у документі Росія визначена як основний «противником». Щоправда влада, так і не наважилася закріпити за РФ статус країни-агресора.
Буквально тиждень тому свою стратегію воєнної оборони ухвалила Велика Британія.
Експерти порівняли документи і вже висловили думки, чому наша стратегія відстає від британської, та як її варто підкорегувати.
Про це та інше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про призов 2021 в Україні.
Фото: Ministry of Defense of Ukraine