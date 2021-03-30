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ICTV Ранок 30.03.2021 13:25
30.03.2021 13:25
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Стратегія воєнної безпеки: як Україна повертатиме Донбас?


Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження стратегії воєнної безпеки України.

В офісі Президента підкреслюють, що такий стратегічний документ підготували вперше.

Про що він, та чому саме зараз?

Читай нижче.

Що відомо про цю стратегію?

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що це фактично напрямок бачення розвитку систем оборони і безпеки держави на майбутнє.

Простіше кажучи, він передбачає впровадження комплексних заходів для оборони країни в умовах російської агресії.

Однак не всі експерти погоджуються з тим, що цей документ взагалі необхідний.

Мовляв, він несе декларативний характер і є абсолютно теоретичним.

Військовий експерт Олег Жданов каже:

Я думаю, що цю стратегію розробили для того, щоб перебити інфопривід стосовно конфронтації, яка відбувається на фронті.

Що передбачає документ?

Нинішнє впровадження стратегії воєнної оборони, зокрема, передбачає розвиток:

  • систем управління військами і зброєю;
  • військово-морських сил;
  • протиповітряної оборони й авіації;
  • ракетних військ та артилерії;
  • озброєння і військової техніки.

І планове втілення документу в реальність, мовляв, наближатиме Україну до отримання членства в НАТО.

Та за словами експертів, стратегія має і мінуси.

Недоліки стратегії

На думку експертів, тотальній обороні, яка пропонується у разі повномасштабного вторгнення Росією, є набагато кращі альтернативи.

Такі, які використовують у своїх стратегіях західні держави. Наприклад, збори резерву чи партизанські загони.

Окремо експерти акцентують увагу на тезу, що Україна не ставить перед собою мету досягнути воєнного паритету з Росією. Бо це, начебто, може призвести до надмірної мілітаризації.

Та на думку фахівців, це звучить радше як своєрідна відмова від гонки озброєнь.

А для того, аби відбивати агресію ворога, слід не просто бути рівним з ним, але й намагатися перевершити.

Крім того у документі Росія визначена як основний «противником». Щоправда влада, так і не наважилася закріпити за РФ статус країни-агресора.

Буквально тиждень тому свою стратегію воєнної оборони ухвалила Велика Британія.

Експерти порівняли документи і вже висловили думки, чому наша стратегія відстає від британської, та як її варто підкорегувати.

Про це та інше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про призов 2021 в Україні.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

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Теги: Війна на Донбасі, Донбас, РНБО
30.03.2021 13:25



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