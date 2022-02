Ми разом! Ми сильні! Як українські зірки реагують на загрозу повномасштабної війни

Визнання Росією “незалежності” так званих “ЛДНР” і загроза повномасштабного російського вторнення в Україну не залишають байдужими ані простих українців, ані зірок.

І поки дехто артисти продовжують виступати на території країни-агресорки, інші висловлюють підтримку своїй державі. І, на щастя, таких значно більше.

Хто з українських селебрітіс уже відреагував на політичні події останніх днів?

У матеріалі розповідаємо про кількох із них.

Українська співачка, переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко у своєму пості в Інстаграм закликала вірити в Україну і молитися за неї.

Просить Бога про допомогу Україні і співачка Ната Жижченко (ONUKA).

Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.

Лідер гурту Океан Ельзи не лише підтримує дух українців в Instagram, але й дав несподіваний концерт у вівторок, 22 лютого.

Продюсер і реп-виконавець Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, написав, що разом ми з гордістю переживемо і ці непрості часи.

Співак Дмитро Монатік присвятив Україні новий вірш.

«…Я маю мрію…

Жити в країні в якій ми єдині.

В якій щаслива кожна дитина.

Кожна родина.

В якій я можу бути людиною.

В якій немає війни і ненависті

і ми можемо сміливо вперед іти.

В якій я бачу світло…

не бачу зброю.

В якій я пишаюсь тобою і собою…»

Не залишився осторонь і харків’янин Сергій Бабкін.

Також у своєму Inspagram співак опублікував вірш:

Це моя земля,

Не віддам нікому.

Не біль і не втома

Не зможуть вкрасти

Моє немовля.

Це моя земля,

Моя колискова.

Я зву її домом,

Бо вона моя!

