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ICTV Ранок 23.02.2022 16:06
23.02.2022 16:06
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Ми разом! Ми сильні! Як українські зірки реагують на загрозу повномасштабної війни

Ми разом! Ми сильні! Як українські зірки реагують на загрозу повномасштабної війни

Визнання Росією “незалежності” так званих “ЛДНР” і загроза повномасштабного російського вторнення в Україну не залишають байдужими ані простих українців, ані зірок.

І поки дехто артисти продовжують виступати на території країни-агресорки, інші висловлюють підтримку своїй державі. І, на щастя, таких значно більше.

Хто з українських селебрітіс уже відреагував на політичні події останніх днів?

У матеріалі розповідаємо про кількох із них.

Руслана Лижичко

Українська співачка, переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко у своєму пості в Інстаграм закликала вірити в Україну і молитися за неї.

В нас є сили і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас! Зараз я молюся, як ніколи, і прошу в Бога – дай нам сили і віри, бо ми просто хочемо жити, і ніхто немає права відбирати в нас під “жодним міфом” нашу землю. Ще з Майдану так і залишилась в серці потреба Молитись за Україну… за все світле і чисте, за нас. Слава Україні!

ONUKA

Просить Бога про допомогу Україні і співачка Ната Жижченко (ONUKA).

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Будь ласка, давайте будемо більш люблячими один до одного. Наша любов в будь-якому прояві – наша головна сила і мудрість.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту Океан Ельзи не лише підтримує дух українців в Instagram, але й дав несподіваний концерт у вівторок, 22 лютого.

Сьогодні зранку, обговорюючи між собою всі події, у нас з’явилась ідея просто вийти в Києві на міст, як вуличні музиканти, зіграти декілька пісень під гітару. Відчули, що потрібно показати всім: ми у цьому всьому разом! Ми тут, вдома, ми продовжуємо робити свою справу, бути зосередженими, чіткими. Віримо у кожного з нас і, найбільше, у свою армію. Дякуємо усім, хто так швидко і неочікувано для нас самих сьогодні був поруч. Слава Україні!

Ми разом! Ми сильні! – зазначив Вакарчук в одному зі своїх нових постів в Instagram.

Потап

Продюсер і реп-виконавець Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, написав, що разом ми з гордістю переживемо і ці непрості часи.

В важкі часи нашої історії ми завжди знаходили сили для того,щоби об’єднатись заради нашого майбутнього. Тому і існує такий народ, така нація і така держава! Україна – це люди, які живуть, люблять, працюють і розвивають нашу країну. Це люди, які навіть за кордоном зберігають нашу культуру, традиції і безмежну любов до Богом даної Землі! Я впевнений, що ми з гордістю переживемо і ці непрості часи! Тільки Разом! Ми вміємо бути єдиними! Нам потрібна підтримка всіх Українців на планеті Земля!

Монатік

Співак Дмитро Монатік присвятив Україні новий вірш.

«…Я маю мрію…
Жити в країні в якій ми єдині.
В якій щаслива кожна дитина.
Кожна родина.
В якій я можу бути людиною.
В якій немає війни і ненависті
і ми можемо сміливо вперед іти.
В якій я бачу світло…
не бачу зброю.
В якій я пишаюсь тобою і собою…»

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Сергій Бабкін

Не залишився осторонь і харків’янин Сергій Бабкін.

Зараз складні часи, багато напруги та неспокою за майбутнє нашої країни. Але ми разом і ми сильні! Ми залишаємося в рідній Україні, продовжуємо працювати і вірити в найкраще.

Також у своєму Inspagram співак опублікував вірш:

Це моя земля,
Не віддам нікому.
Не біль і не втома
Не зможуть вкрасти
Моє немовля.
Це моя земля,
Моя колискова.
Я зву її домом,
Бо вона моя!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у якій валюті зберігати гроші у тривожні часи.

Фото: Святослав Вакарчук, ONUKA, Олексій Потапенко

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Теги: ONUKA, зірки, Монатік, Потап, Руслана Лижичко, Святослав Вакарчук, Сергій Бабкін
23.02.2022 16:06



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