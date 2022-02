Панічні атаки: що це таке та що робити

Що таке панічна атака, і як діяти, якщо тебе охопила раптова паніка.

Від панічної атаки ніхто не застрахований. Вона може виникнути навіть у найбільш врівноваженої та нервово-стабільної людини.

Проте якщо ти знаєш як із цим боротись, то раптовий приступ не буде тобі здаватися таким страшним та загрозливим.

Ранок у Великому Місті дізнався, що таке панічні атаки та готовий поділитись отриманими знаннями з тобою.

Панічна атака – це раптовий напад страху. Він наступає за короткий проміжок часу – не більше 10 хвилин, та може пройти за пів години.

До симптомів панічної атаки входять:

– Пришвидшене серцебиття

– Нестача повітря

– Підвищена пітливість

– Запаморочення

– Нудота

– Дезорієнтація

– Біль у грудях

– Оніміння кінцівок

Як мінімум, під час панічної атаки в людини може проявитись чотири з перелічених симптомів.

Все це не є небезпечним для здоров’я. Але симптоми панічної атаки можуть сильно тебе налякати.

Під час раптового приступу наше тіло реагує так, ніби нам загрожує небезпека. Тому прискорюється серцебиття, розширюються зіниці та перестає працювати шлунок.

У цей момент наш мозок має оцінити ситуацію та подати сигнал, що жодної небезпеки немає.

Проте якщо в людини виникла панічна атака, парасимпатична нервова система не повертає все в нормальний стан.

Тому тіло готується до небезпеки, не маючи на це причин.

Колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook пише, що під час панічних атак надмірно збуджуються глибинні ділянки мозку — гіпоталамус та ділянка мозку під назвою амигдала.

А вони відповідають в нашому тілі за стани страху чи затишку.

Лікарі зазначають, що панічна атака може виникнути в будь-якої людини 1-2 рази за все життя.

Інша ситуація, якщо це виникає у тебе часто, або після приступу ти ще довгий час перебував у стані стресу та страху.

У такому випадку, може виникнути панічний розлад. А його вже потрібно лікувати з допомогою фахівця.

Окрім того, часті панічні атаки призводять до депресій та суїцидальних думок.

До раптових приступів страху найбільше схильні люди, які вже переживали якусь травматичну для їхньої психіки подію, особливо, якщо це сталось в дитинстві.

Експерти Mayo Clinic також виділяють такі фактори ризику:

– Пережитий стрес, пов’язаний зі смертю близької людини

– Сексуальне насильство

– Розлучення або народження дитини

– Куріння або надмірне споживання кофеїну

Непередбачувана ситуація або постійний стрес рано чи пізно можуть призвести до того, що ти зіштовхнешся з панічною атакою.

Тому, якщо в тебе все ж стався приступ страху, варто дотримуватись рекомендацій, які Уляна Супрун опублікувала на своїй сторінці в Facebook:

– Намагайся взяти під контроль себе та свій страх. Зазвичай, панічні атаки проходять від 5 хвилин до пів години. Сфокусуйся на тому, що тебе оточує, та продовжуй займатись своїми справами.

– Попроси близьких про підтримку. Якщо поряд є людина, якій ти довіряєш – попроси про допомогу. Вона тебе підтримає. Так ти швидше заспокоєшся.

– Роби дихальні вправи. Під час панічних атак може пришвидшуватись дихання. Тому його варто нормалізувати. Для цього потрібно дихати носом та ротом якомога повільніше, глибше та спокійніше.

Ніхто ні від чого не застрахований. Проте ти можеш мінімізувати ризик виявлення в себе панічної атаки.

Ось, що для цього потрібно:

– Відмовся від кави, алкоголю та тютюну

– Щоденно роби дихальні вправи

– Займайся спортом

– Правильно харчуйся

– Якщо у тебе вже виникали панічні атаки, то варто звернутись до невролога або психотерапевта

– Спробуй розібратись у своїх джерелах стресу та намагайся менше хвилюватись

– Пошукай тематичні спільноти. Там люди діляться ситуаціями, як вони пережили панічні атаки.

Тепер ти знаєш, що таке панічна атака, як від неї вберегтись та що робити, якщо вона все ж виникла.

Користуйся нашими порадами та пам’ятай, що життя надто прекрасне для того, щоб зайвий раз хвилюватись.

