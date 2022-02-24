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Video: Росію накрила хвиля санкцій

Пряники закінчились. Залишилися лише батоги. В останні дні на Росію посипалися градом санкції від наших західних партнерів. Лідери держав-союзників один за одним виступали зі зверненнями, в яких засуджували дії Кремля та відкрите вторгнення на Донбас. Перше, що варто знати: від санкцій економіка Росії ще не обвалилася, але це цілком можливо вже дуже скоро. [read_more_news] Оскільки Росія обмірковує свій наступний крок, Захід теж підготувався рішуче діяти. Росія заплатить ще вищу ціну, якщо продовжить свою агресію. Під першу хвилю санкцій потрапив, зокрема, російський суверенний борг. Звучить страшно, але чи так воно насправді? Які ще санкції вже запровадили проти Росії за агресію? Чи потопить агресора санкційне цунамі? Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим ЄС оборонятиметься від російської агресії. Фото: Pexels

Росію накрила хвиля санкцій
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Пряники закінчились. Залишилися лише батоги.

В останні дні на Росію посипалися градом санкції від наших західних партнерів.

Лідери держав-союзників один за одним виступали зі зверненнями, в яких засуджували дії Кремля та відкрите вторгнення на Донбас.

Перше, що варто знати: від санкцій економіка Росії ще не обвалилася, але це цілком можливо вже дуже скоро.

Також по темі: Європа відвернеться від Кремля? Чому саме зараз і чи виграє від цього Україна Кремль іде ва-банк? Навіщо РФ незалежність "ЛНР" та "ДНР" Новий перерозподіл сил. Європа і США стануть ворогами, а Китай захопить світ?

Оскільки Росія обмірковує свій наступний крок, Захід теж підготувався рішуче діяти.

Росія заплатить ще вищу ціну, якщо продовжить свою агресію.

Під першу хвилю санкцій потрапив, зокрема, російський суверенний борг.

Звучить страшно, але чи так воно насправді?

Які ще санкції вже запровадили проти Росії за агресію?

Чи потопить агресора санкційне цунамі?

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим ЄС оборонятиметься від російської агресії.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Росію накрила хвиля санкцій / 24.02.2022 12:00
24.02.2022 12:00

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