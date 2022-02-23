23 лютого – це фейк! Навіщо радянська пропаганда вигадала міф про День захисника Вітчизни

Як і коли вигадали День захисника Вітчизни.

У 2014 році Україна відмовилась святкувати 23 лютого, бо це свято асоціюється з країною агресором.

До того ж, Україна має власні свята: день українського Захисника.

Його відзначають 14 жовтня на Покрову Богородиці та день Збройних сил України — 6 грудня.

Та деякі українці продовжують наслідувати радянські традиції.

Радянська, а потім російська пропаганда міцно прищепила звичку святкувати професійне свято військових та вітати чоловіків саме 23 лютого.

Але за цією датою криється історичний міф, про який ви маєте обов’язково знати.

Особливо ті, хто служив у радянській армії.

Історія виникнення свята

Як стверджувала офіційна ідеологія: начебто саме в цей день 1918 року червона армія здобула перемогу над Німеччиною під Нарвою та Псковом.

Втім, жодних архівних підтверджень цій перемозі немає.

Червоноармійці в ті дні навпаки панічно кидали позиції і тікали.

А легенду про “червону перемогу” вигадали аж в тридцяті роки.

Але кому і навіщо знадобилося перекручувати історію?

Кандидат історичних наук, доцент КНУ ім. Т. Шевченка, Андрій Руккас стверджує:

— Навіть сам нарком Ворошилов зізнався на початку 30-х років, що вибір цієї дати є досить випадковим.

Пізніше Сталін особисто запровадив тезу про перші переможні бої регулярних частин Червоної армії.

Зокрема це було включено в короткий курс ВКПБ і далі це вже почало побутувати як свого роду легенда.

Виходить, що більшовики запустили у святкування випадкову дату, а потім під неї заднім числом придумали подію.

І через те, що це була особиста ініціатива Сталіна — історію навмисно переписували.

А ті хто намагався сказати правду, були репресовані.

Спочатку 23 лютого вважався Днем червоної армії і флоту.

З 1946 року, коли червону армію перейменували на радянську, свято отримало назву День радянської армії та військово-морського флоту.

Пізніше його перейменували на День захисника Вітчизни.

Пропагандистська машина радянського союзу і далі працює на те, щоб цю дату закласти в свідомість радянського народу.

Що насправді відбулося у ці лютневі дні більше, ніж 100 років тому?

Навіщо Росія досі підтримує міфічне радянське свято?

Детальніше про це дивіться в сюжеті “Міфи історії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Росія маніпулює історією.

Фото: Рixabay

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