23 лютого – це фейк! Навіщо радянська пропаганда вигадала міф про День захисника Вітчизни

Як і коли вигадали День захисника Вітчизни.

У 2014 році Україна відмовилась святкувати 23 лютого, бо це свято асоціюється з країною агресором.

До того ж, Україна має власні свята: день українського Захисника.

Його відзначають 14 жовтня на Покрову Богородиці та день Збройних сил України — 6 грудня.

Та деякі українці продовжують наслідувати радянські традиції.

Радянська, а потім російська пропаганда міцно прищепила звичку святкувати професійне свято військових та вітати чоловіків саме 23 лютого.

Особливо ті, хто служив у радянській армії.

Як стверджувала офіційна ідеологія: начебто саме в цей день 1918 року червона армія здобула перемогу над Німеччиною під Нарвою та Псковом.

Втім, жодних архівних підтверджень цій перемозі немає.

Червоноармійці в ті дні навпаки панічно кидали позиції і тікали.

А легенду про “червону перемогу” вигадали аж в тридцяті роки.

Але кому і навіщо знадобилося перекручувати історію?

Кандидат історичних наук, доцент КНУ ім. Т. Шевченка, Андрій Руккас стверджує:

Пізніше Сталін особисто запровадив тезу про перші переможні бої регулярних частин Червоної армії.

Зокрема це було включено в короткий курс ВКПБ і далі це вже почало побутувати як свого роду легенда.

І через те, що це була особиста ініціатива Сталіна — історію навмисно переписували.

А ті хто намагався сказати правду, були репресовані.

Спочатку 23 лютого вважався Днем червоної армії і флоту.

З 1946 року, коли червону армію перейменували на радянську, свято отримало назву День радянської армії та військово-морського флоту.

Пізніше його перейменували на День захисника Вітчизни.

Пропагандистська машина радянського союзу і далі працює на те, щоб цю дату закласти в свідомість радянського народу.

Що насправді відбулося у ці лютневі дні більше, ніж 100 років тому?

Навіщо Росія досі підтримує міфічне радянське свято?

