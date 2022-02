У якій валюті краще зберігати гроші під час кризи? Поради фінансового аналітика

Як зберегти заощадження у тривожні часи?

У якій валюті тримати гроші? Чи варто зараз вкладатися у нерухомість і цінні метали, а також яку суму необхідно мати “на чорний день”, щоб почуватися спокійно?

Розповів фінансовий аналітик Влад Пономар у матеріалі сайту Вікна-новини.

Це так звана диверсифікація накопичень, яка дозволяє зменшити ризики: навіть якщо курс однієї з валют впаде, ви не втратите значну частину своїх накопичень.

У національній валюті аналітик радить тримати приблизно чверть коштів. Причому, краще, щоб у довгострокових заощадженнях домінував долар, а в короткострокових — гривня.

А от терміново бігти в банк або обмінник та міняти всі гривні на долари — не варто. Адже курс уже завищений. І люди, які піддаються паніці й міняють валюту за невигідним курсом, здебільшого не зберігають, а лише втрачають власні заощадження.

Тримати кошти експерт радить у банках з іноземним капіталомна рахунках на вимогу (тобто з можливістю зняти їх у будь-який момент), а також у готівці.

Крім того, радить відмовитися від спонтанних та необдуманих покупок і зазначає: купувати нерухомість, золото, акції, криптовалюту як інструменти вкладень зараз не на часі.

Адже на етапі нестабільності це інвестиції з підвищеним ризиком.

Аби впевнено почуватися навіть у непередбачуваних обставинах, Влад Пономар радить створити фінансову подушку в розмірі мінімум 6, а краще 12 сум ваших щомісячних витрат.

Це дозволить півроку або рік покривати ваші звичні витрати, а у разі втрати джерела доходу мати час на спокійний пошук нової роботи.

Фото: Pexels

