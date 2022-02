Санкції проти РФ за визнання “ДНР” і “ЛНР”: як Захід покарає Кремль

Президент США Джо Байден підписав указ про нові санкції після визнання Росією незалежності “ЛНР” і “ДНР”.

Заяви про санкції проти Росії, Україна чує з початку ескалації на кордоні України восени 2021 року.

Але що ж це за погрози?

Чи вплинуть ці санкції на Росію і її очільника?

Наші партнери офіційно деталі санкційних пакетів не поширюють, чи то з міркувань безпеки, чи то використовуючи мовчання як залякування.

І на це є свої причини.

“Драконівські” санкції проти однієї держави обпалюють вогнем і того, хто їх впроваджує.

Один із санкційних інструментів в руках країн Заходу – контроль експорту, або простіше, припинення торгівлі із Росією ключовими для неї секторами.

Про нього, днями, зокрема, згадала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

Експортний контроль зупинить можливість Росії модернізувати та диверсифікувати свою економіку.

Це на думку експертів, відіб’ється лише на мирних громадянах.

Але насправді наслідки можуть бути плачевними і для верхівки.

А як щодо відключення SWIFT – міжнародної міжбанкової системи здійснення платежів?

Раніше саме це покарання називали таким, що може завдати серйозної шкоди бізнесу країни-агресора.

З іншого боку, серйозний удар по російській економіці можна завдати і не відключаючи SWIFT.

Йдеться про потенційні спільні санкції Великобританії та США – а саме заборону російським компаніям торгувати у фунтах та доларах.

Тож якими саме санкціями Захід може зупинити Росію?

І чому їх не вводять на випередження – ще до ймовірної атаки?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Росія визнала незалежність псевдореспублік “ЛНР” і “ДНР”.

Фото: Unsplash

