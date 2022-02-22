Санкції проти РФ за визнання “ДНР” і “ЛНР”: як Захід покарає Кремль

Президент США Джо Байден підписав указ про нові санкції після визнання Росією незалежності “ЛНР” і “ДНР”.

Заяви про санкції проти Росії, Україна чує з початку ескалації на кордоні України восени 2021 року.

Але що ж це за погрози?

Чи вплинуть ці санкції на Росію і її очільника?

Санкції проти Росії

Наші партнери офіційно деталі санкційних пакетів не поширюють, чи то з міркувань безпеки, чи то використовуючи мовчання як залякування.

Та експерти кажуть, що насправді справа може бути в тому, що санкції до кінця не узгоджені всередині цих країн.

І на це є свої причини.

“Драконівські” санкції проти однієї держави обпалюють вогнем і того, хто їх впроваджує.

Вплив Заходу

Один із санкційних інструментів в руках країн Заходу – контроль експорту, або простіше, припинення торгівлі із Росією ключовими для неї секторами.

Про нього, днями, зокрема, згадала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

— Якщо Кремль завдасть удару, ми можемо накласти на економічні інтереси Москви великі витрати і серйозні наслідки. Небезпечне мислення Кремля, яке походить прямо з темного минулого, може коштувати Росії квітучого майбутнього.

Експортний контроль зупинить можливість Росії модернізувати та диверсифікувати свою економіку.

Це на думку експертів, відіб’ється лише на мирних громадянах.

Але насправді наслідки можуть бути плачевними і для верхівки.

SWIFT

А як щодо відключення SWIFT – міжнародної міжбанкової системи здійснення платежів?

Раніше саме це покарання називали таким, що може завдати серйозної шкоди бізнесу країни-агресора.

Та попри бажання українців, цього хочуть не всі.

З іншого боку, серйозний удар по російській економіці можна завдати і не відключаючи SWIFT.

Йдеться про потенційні спільні санкції Великобританії та США – а саме заборону російським компаніям торгувати у фунтах та доларах.

Тож якими саме санкціями Захід може зупинити Росію?

І чому їх не вводять на випередження – ще до ймовірної атаки?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Росія визнала незалежність псевдореспублік “ЛНР” і “ДНР”.

Фото: Unsplash

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