“Ми набагато сильніші”! Що думають кияни про визнання Росією незалежності “ЛДНР” та війну

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“Духовні скрєпи” імперії: Казарін про те, чому в Росії неможлива демократія
Відповіді з народу: чи вірять українці у напад Росії та чи готові боронити країну