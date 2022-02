“Ми набагато сильніші”! Що думають кияни про визнання Росією незалежності “ЛДНР” та війну

Що думають кияни про визнання Росією незалежності “ЛНР” і “ДНР”.

Тепер без “іхтамнєтів”.

Путін визнав псевдореспубліки “ЛДНР” так би мовити, “незалежними” і віддав наказ ввести російські війська в ОРДЛО.

Ми вирішили розпитати киян та гостей столиці, що вони думають: чи зупиниться на цьому Кремль або ж піде далі?

Що б самі українці зробили із російським диктатором?

Та зрештою, як зупинити агресора?

Всі найактуальніші нині запитання та відповіді з народу дивіться далі у сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Unsplash

