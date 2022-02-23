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Video: “Ми набагато сильніші”! Що думають кияни про визнання Росією незалежності “ЛДНР” та війну

Що думають кияни про визнання Росією незалежності "ЛНР" і "ДНР". Тепер без “іхтамнєтів”. Путін визнав псевдореспубліки “ЛДНР” так би мовити, "незалежними" і віддав наказ ввести російські війська в ОРДЛО. Ми вирішили розпитати киян та гостей столиці, що вони думають: чи зупиниться на цьому Кремль або ж піде далі? Що б самі українці зробили із російським диктатором? Та зрештою, як зупинити агресора? [read_more_news] Всі найактуальніші нині запитання та відповіді з народу  дивіться далі у сюжеті Альони Нестеренко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи готові харків'яни до війни з Росією. Фото: Unsplash

“Ми набагато сильніші”! Що думають кияни про визнання Росією незалежності “ЛДНР” та війну
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Що думають кияни про визнання Росією незалежності “ЛНР” і “ДНР”.

Тепер без “іхтамнєтів”.

Путін визнав псевдореспубліки “ЛДНР” так би мовити, “незалежними” і віддав наказ ввести російські війська в ОРДЛО.

Ми вирішили розпитати киян та гостей столиці, що вони думають: чи зупиниться на цьому Кремль або ж піде далі?

Що б самі українці зробили із російським диктатором?

Та зрештою, як зупинити агресора?

Всі найактуальніші нині запитання та відповіді з народу  дивіться далі у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи готові харків’яни до війни з Росією.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / “Ми набагато сильніші”! Що думають кияни про визнання Росією незалежності “ЛДНР” та війну / 23.02.2022 11:30
23.02.2022 11:30

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