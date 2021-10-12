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Video: Гроші з повітря? Що таке криптовалюта і як її майнять

Що таке криптовалюта: як створюються цифрові гроші.  Для більшості людей криптовалюта – це щось малозрозуміле. Максимум, що вони про неї знають, – це електронні гроші, які важко відстежити і які коштують космічні суми. [read_more_news] Чи справді біткоїни можна видобути з повітря? І взагалі, що таке криптовалюта? Звідки вона береться, чому так дорого коштує? І головне, чи не лусне вся ця бульбашка в один момент? Дивіться в авторській рубриці Костянтина Ігнатчука "Ото таке". Нагадаємо, раніше ми писали про біткоїни. Фото: Unsplash

Гроші з повітря? Що таке криптовалюта і як її майнять
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Що таке криптовалюта: як створюються цифрові гроші. 

Для більшості людей криптовалюта – це щось малозрозуміле.

Максимум, що вони про неї знають, – це електронні гроші, які важко відстежити і які коштують космічні суми.

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Чи справді біткоїни можна видобути з повітря?

І взагалі, що таке криптовалюта? Звідки вона береться, чому так дорого коштує?

І головне, чи не лусне вся ця бульбашка в один момент?

Дивіться в авторській рубриці Костянтина Ігнатчука “Ото таке”.

Нагадаємо, раніше ми писали про біткоїни.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Гроші з повітря? Що таке криптовалюта і як її майнять / 12.10.2021 09:57
12.10.2021 09:57

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