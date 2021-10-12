Video: Гроші з повітря? Що таке криптовалюта і як її майнять
Що таке криптовалюта: як створюються цифрові гроші.
Для більшості людей криптовалюта – це щось малозрозуміле.
Максимум, що вони про неї знають, – це електронні гроші, які важко відстежити і які коштують космічні суми.
[read_more_news]
Чи справді біткоїни можна видобути з повітря?
І взагалі, що таке криптовалюта? Звідки вона береться, чому так дорого коштує?
І головне, чи не лусне вся ця бульбашка в один момент?
Дивіться в авторській рубриці Костянтина Ігнатчука "Ото таке".
Нагадаємо, раніше ми писали про біткоїни.
Фото: Unsplash
Гроші з повітря? Що таке криптовалюта і як її майнять