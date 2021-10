Гроші з повітря? Що таке криптовалюта і як її майнять

Що таке криптовалюта: як створюються цифрові гроші.

Для більшості людей криптовалюта – це щось малозрозуміле.

Максимум, що вони про неї знають, – це електронні гроші, які важко відстежити і які коштують космічні суми.

Чи справді біткоїни можна видобути з повітря?

І взагалі, що таке криптовалюта? Звідки вона береться, чому так дорого коштує?

І головне, чи не лусне вся ця бульбашка в один момент?

Дивіться в авторській рубриці Костянтина Ігнатчука “Ото таке”.

Фото: Unsplash

