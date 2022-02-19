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Video: Видатний історик, але поганий політик? Ким насправді був Михайло Грушевський

Відомий український історик і політичний діяч Михайло Грушевський. Міфів про нього в Інтернеті чимало. Ми обрали найпопулярніші, аби разом з експертом розповісти правду. Найбільше Грушевського запам'ятали як історика багатьох наукових праць. Головною з яких вважають "Історію України-Русі". Він першим описав справжню історію українців. Але його праці більшовики всіляко забороняли. [read_more_news] Чому? І ким насправді був Грушевський? Детальніше про це дивіться в сюжеті рубрики "Міфи історії". Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, ким був Симон Петлюра. Фото: Рexels

Видатний історик, але поганий політик? Ким насправді був Михайло Грушевський
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Відомий український історик і політичний діяч Михайло Грушевський.

Міфів про нього в Інтернеті чимало.

Ми обрали найпопулярніші, аби разом з експертом розповісти правду.

Найбільше Грушевського запам’ятали як історика багатьох наукових праць.

Головною з яких вважають “Історію України-Русі”.

Він першим описав справжню історію українців.

Але його праці більшовики всіляко забороняли.

Також по темі: В кремлівського посіпаки стався нервовий зрив через Петлюру? Історик розвіяв російські міфи Ленін і Сталін підняли нашу країну? Як Кремль маніпулює українською історією 5 історичних перемог: як українці били московитів?

Чому?

І ким насправді був Грушевський?

Детальніше про це дивіться в сюжеті рубрики “Міфи історії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, ким був Симон Петлюра.

Фото: Рexels

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ICTV / Ранок / Видатний історик, але поганий політик? Ким насправді був Михайло Грушевський / 19.02.2022 12:00
19.02.2022 12:00

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