Видатний історик, але поганий політик? Ким насправді був Михайло Грушевський

Відомий український історик і політичний діяч Михайло Грушевський.

Міфів про нього в Інтернеті чимало.

Ми обрали найпопулярніші, аби разом з експертом розповісти правду.

Найбільше Грушевського запам’ятали як історика багатьох наукових праць.

Головною з яких вважають “Історію України-Русі”.

Він першим описав справжню історію українців.

Але його праці більшовики всіляко забороняли.

Чому?

І ким насправді був Грушевський?

