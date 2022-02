Ленін і Сталін підняли нашу країну? Як Кремль маніпулює українською історією

Справжня історія України.

Відтоді, як Радянська Росія захопила Україну, вона робила все, щоб знищити ідентичність українців.

Нинішня Росія, держава – наступниця СРСР, наслідує і більшовицькі методи пропаганди, намагаючись знищити тисячолітню історію України-Руси.

Тож, ми зібрали найбрехливіші російські міфи, аби спростувати їх та розповісти вам справжню історію.

Історик Олександр Алфьоров вважає цю думку вигаданою:

На момент правління Української Народної Республіки, а пізніше української держави гетьмана Павла Скоропадського, держава мала свою територію близько 800.000 квадратних км, що була більшою на сьогодні на 200 квадратних км.

І більшовики, і конкретно Сталін, Ленін та інші зробили те, що відібрали від України етнічні землі, і перегорнули цю сторінку історії так, щоб продемонструвати, що начебто Україну створили в Радянському Союзі.

Вона навпаки її захопили зменшили в розмірах, створили тут геноциди, етнічні території тут були піддані зачисткам.

Це території Стародубщини, про Батьківщину Антона Чехова Таганрог та інші території Східної Слобожанщини, де для українців були створені гетто, де історія була замарена чорними чорнильними плямами більшовицьких.

Коли існувала на наших територіях держава козаків, яке офіційно мало назву Військо Запорозьке, Гетьманщина, тоді це була буржуазна держава.

Адже саме на території Гетьманщини не було важливо так мати землю, як було мати можливо бізнес, наприклад, заводи з виробництва скла, пороху, дьогтю і тому подібне.

Саме торгівля створила з нас буржуазну країну, а от якраз період початку XIX ст, коли пройшло закріпачення, в кінці XVIII українського населення, ми знову згортаємося до аграрної країни.

Були знищені села, а ті села, які залишилися були перетворені на раб містечка і колгоспи.

Українцям не варто відмовлятися від історії і спадку Радянського Союзу, адже це уроки, які повинні нам допомогти уникнути помилок у майбутньому, не дозволити ошукати нас і вчасно дати відсіч ворогам під дружньою маскою.

Чи правда, що Україна нині в гіршій ситуації ніж за часів СРСР?

Чи варто Україні відмовитись від радянського минулого?

Детальніше про це дивіться в сюжеті “Міфи історії”.

