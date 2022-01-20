УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Союзники України: які країни на нашому боці у війні проти Росії

Хто допомагає Україні у війні з Росією. Великобританія скерувала в Україну кілька літаків зі зброєю для оборони від Москви! Допомога українським воякам надійшла на тлі російської загрози, яку, схоже, нині обговорює пів світу. Цього тижня Київ відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Далі Президент України Володимир Зеленський говоритиме із лідерами Польщі та Туреччини - Анджеєм Дудою та Реджепом Ердоганом. [read_more_news] То як саме цивілізований світ вгамовує Путіна? Хто найбільше підтримує Україну у протистоянні агресору? Чому російська диктатура загнала себе у пастку? Чим саме закінчиться нинішня напруга - великою війною чи жорсткими наслідками для Росії? Дивіться в сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали про провокації Кремля на Донбасі. Фото: Рexels

Союзники України: які країни на нашому боці у війні проти Росії
0 Коментувати

Хто допомагає Україні у війні з Росією.

Великобританія скерувала в Україну кілька літаків зі зброєю для оборони від Москви!

Допомога українським воякам надійшла на тлі російської загрози, яку, схоже, нині обговорює пів світу.

Цього тижня Київ відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Далі Президент України Володимир Зеленський говоритиме із лідерами Польщі та Туреччини – Анджеєм Дудою та Реджепом Ердоганом.

Також по темі: 8 рік війни Росії проти України: яким він був і чим ми можемо пишатися? Топ-військових провалів Росії 2021 року: які поразки зазнала кремлівська армія Європа відвернеться від Кремля? Чому саме зараз і чи виграє від цього Україна

То як саме цивілізований світ вгамовує Путіна?

Хто найбільше підтримує Україну у протистоянні агресору?

Чому російська диктатура загнала себе у пастку?

Чим саме закінчиться нинішня напруга – великою війною чи жорсткими наслідками для Росії?

Дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про провокації Кремля на Донбасі.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Союзники України: які країни на нашому боці у війні проти Росії / 20.01.2022 13:10
20.01.2022 13:10

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь