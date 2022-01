Союзники України: які країни на нашому боці у війні проти Росії

Хто допомагає Україні у війні з Росією.

Великобританія скерувала в Україну кілька літаків зі зброєю для оборони від Москви!

Допомога українським воякам надійшла на тлі російської загрози, яку, схоже, нині обговорює пів світу.

Цього тижня Київ відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Далі Президент України Володимир Зеленський говоритиме із лідерами Польщі та Туреччини – Анджеєм Дудою та Реджепом Ердоганом.

То як саме цивілізований світ вгамовує Путіна?

Хто найбільше підтримує Україну у протистоянні агресору?

Чому російська диктатура загнала себе у пастку?

Чим саме закінчиться нинішня напруга – великою війною чи жорсткими наслідками для Росії?

Дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про провокації Кремля на Донбасі.

Фото: Рexels

