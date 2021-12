Війна Росії проти України: кому не вигідно визнавати правду

Кому вигідно не визнавати війну Росії проти України?

Навіть сьогодні, на восьмому році війни, в Україні досі вистачає політиків, які намагаються покласти відповідальність за окупацію Криму та війну на Донбасі саме на Київ, а не на Москву.

Їхня логіка зводиться до того, що Україна мало чим відрізняється від Росії. Мовляв, люди гинуть не лише від російських снарядів, але й від українських. Мовляв, у Росії б’ють за синьо-жовтий прапор, а в Україні – за георгіївську стрічку.

І рефреном лунає теза про “солом’яну згоду”, яка, мовляв, краща за “золоту зваду”.

Така логіка дуже зручна. Вона дозволяє вбиратися у білі шати, вдаватися до абстрактного “толстовства” і претендувати на універсальне миролюбство. І я маю до таких людей тільки одне запитання.

Українська армія перебуває на території Росії, чи російська армія перебуває на території України?

Відповідь розставляє все на свої місця. Війна має свою жорстоку логіку: в ній неможливо брати участь у білих рукавичках.

У будь-якому конфлікті завжди є втрати від “дружнього вогню”, снаряди падають не тільки на ворожі позиції, від мародерства та хабарів на блокпостах не застрахована жодна армія світу.

І єдиний етичний маркер сходить на те, хто перший вивів свою армію з казарм і посадив на броню.

