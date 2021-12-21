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Video: Війна Росії проти України: кому не вигідно визнавати правду

Кому вигідно не визнавати війну Росії проти України? Навіть сьогодні, на восьмому році війни, в Україні досі вистачає політиків, які намагаються покласти відповідальність за окупацію Криму та війну на Донбасі саме на Київ, а не на Москву. Їхня логіка зводиться до того, що Україна мало чим відрізняється від Росії. Мовляв, люди гинуть не лише від російських снарядів, але й від українських. Мовляв, у Росії б’ють за синьо-жовтий прапор, а в Україні – за георгіївську стрічку. І рефреном лунає теза про “солом’яну згоду”, яка, мовляв, краща за “золоту зваду”. Така логіка дуже зручна. Вона дозволяє вбиратися у білі шати, вдаватися до абстрактного “толстовства” і претендувати на універсальне миролюбство. І я маю до таких людей тільки одне запитання. Українська армія перебуває на території Росії, чи російська армія перебуває на території України? [read_more_news] Відповідь розставляє все на свої місця. Війна має свою жорстоку логіку: в ній неможливо брати участь у білих рукавичках. У будь-якому конфлікті завжди є втрати від “дружнього вогню”, снаряди падають не тільки на ворожі позиції, від мародерства та хабарів на блокпостах не застрахована жодна армія світу. І єдиний етичний маркер сходить на те, хто перший вивів свою армію з казарм і посадив на броню. Детальніше дивіться у сюжеті Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Україна потрібна Кремлю. Фото: Depositphotos

Війна Росії проти України: кому не вигідно визнавати правду
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Кому вигідно не визнавати війну Росії проти України?

Навіть сьогодні, на восьмому році війни, в Україні досі вистачає політиків, які намагаються покласти відповідальність за окупацію Криму та війну на Донбасі саме на Київ, а не на Москву.

Їхня логіка зводиться до того, що Україна мало чим відрізняється від Росії. Мовляв, люди гинуть не лише від російських снарядів, але й від українських. Мовляв, у Росії б’ють за синьо-жовтий прапор, а в Україні – за георгіївську стрічку.

І рефреном лунає теза про “солом’яну згоду”, яка, мовляв, краща за “золоту зваду”.

Така логіка дуже зручна. Вона дозволяє вбиратися у білі шати, вдаватися до абстрактного “толстовства” і претендувати на універсальне миролюбство. І я маю до таких людей тільки одне запитання.

Українська армія перебуває на території Росії, чи російська армія перебуває на території України?

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Відповідь розставляє все на свої місця. Війна має свою жорстоку логіку: в ній неможливо брати участь у білих рукавичках.

У будь-якому конфлікті завжди є втрати від “дружнього вогню”, снаряди падають не тільки на ворожі позиції, від мародерства та хабарів на блокпостах не застрахована жодна армія світу.

І єдиний етичний маркер сходить на те, хто перший вивів свою армію з казарм і посадив на броню.

Детальніше дивіться у сюжеті Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Україна потрібна Кремлю.

Фото: Depositphotos

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ICTV / Ранок / Війна Росії проти України: кому не вигідно визнавати правду / 21.12.2021 12:10
21.12.2021 12:10

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