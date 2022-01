Топ провокацій Кремля на окупованому Донбасі: чого хоче Росія насправді

Які провокації Кремль влаштовує на окупованому Донбасі.

Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.

Нещодавно Організація з безпеки співробітництва в Європі (ОБСЄ), виявила в Донецькій та Луганській областях численні танки та гаубиці, які розміщені з порушенням Мінських домовленостей та ліній відведення.

Міністерство внутрішніх справ України заспокоює громадян та повідомляє, що ретельно спостерігає за скупченням російських військ.

Адже з початку цього тижня окупанти розпочали збори резервістів на Донбасі – з командирами рот, батарей і корегувальниками артилерійського вогню.

А місцеве населення нині активно змушують проходити військову службу за контрактом, повідомляє наша розвідка.

За їхніми даними, приводом для вторгнення в Україну може стати чергова провокація Росії на Донбасі, яких було не мало.

Але яку саме використає агресор?

Невже буде повномасштабна війна?

Цього разу наслідки від дій ворога можуть бути дійсно катастрофічними, оскільки російські загарбники влаштували хімічне забруднення в окупованій Горлівці Донецької області.

Там знаходиться хімічний завод “Стирол”, який відновив свою роботу в кінці минулого року.

Але внаслідок порушень зберігання, окупанти допустили його витік просто у повітря, повідомила наша розвідка.

Місцевий телеканал, підконтрольний так званій ДНР, заяву про витік відкинув.

Та хочемо звернути увагу, що першими почали розкручувати тему хімічної атаки на Донбасі саме в Росії.

Ще в кінці минулого року міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу звинуватив у цьому Україну та США.

Згодом кремлівську пропаганду підхопив Денис Пушилін.

Мовляв, Росія і сили, що її підтримують, несуть відповідальність за ескалацію напруженості, а не Україна або Сполучені Штати.

США закликали Росію припинити використовувати провокаційну риторику і вжити заходи з метою деескалації напруженості.

Міністерство оборони України також відреагувало на фальшиві наративи Москви.

І це лише одна з російських провокацій на окупованому Донбасі.

Чого насправді домагається Кремль?

Якими будуть наслідки для всіх нас?

Детальніше про все дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Кремль використовує пандемію в своїх цілях.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.